Ramazanda tatlı olarak balı tercih edin

Oruç tutarken daha az yiyerek, vücudun ihtiyacı olan besinleri almanız gerekir. Bunun için de besin değeri yüksek gıdalara mutlaka sofranızda yer vermelisiniz. Tarih boyunca birçok kültürde doğal bir ilaç olarak kullanılan bal da bu besinler arasında

Her gün sağlıklı besinler tüketmek önemli ama Ramazan ayında daha da önemli. Uzun süren açlıkta vücudun güçten düşmemesi için iftarda ve sahurda yediklerinizi özenle seçmelisiniz. Sağlıklı bir diyette tuz ve şekerin sınırlı miktarda tüketilmesi istenir bildiğiniz gibi. Ramazan ayında da tüm uzmanlar özellikle tuz ve şeker tüketimini oldukça düşük tutmanız gerektiği konusunda hemfikir. Ancak doğal ve sağlıklı olan gıdalar hariç. Bal da doğal ve sağlıklı olan besinlerden biri.



VÜCUDUN İHTİYACI OLAN ENERJİYE KATKI SAĞLAR

Oruç tutarken iftar ve sahur arasındaki kısıtlı zamanda daha az yiyerek vücudun ihtiyacı olan besinleri almanız gerekir. Bunun için de besin değeri yüksek gıdalara mutlaka sofranızda yer vermelisiniz. Tarih boyunca birçok kültürde doğal bir ilaç olarak kullanılan bal da bu besinler arasında.

Arıların bize en tatlı hediyesi olan bal, bol miktarda karbonhidrat, bir miktar su ve az da olsa protein içerir. Balın türüne göre çeşitli vitamin ve mineraller de içeriğinde bulunabiliyor. Vücudun ana enerji kaynağı karbonhidratlardır. Özellikle kilo problemi olanların karbonhidratlardan kaçınması gerekse de sağlıklı ve kaliteli besinlerin içerdiği karbonhidratların vücudun ihtiyacı olan enerjiyi alması için tüketilmesi gerekir. Bir yemek kaşığı balda ortalama 30 kalori bulunur yani kilo aldıracak bir miktar değil.







İFTARDAN SONRA BİR YEMEK KAŞIĞI BAL

İftardan sonra ya da sahurda canınız tatlı çektiğinde bir yemek kaşığı kadar bal tüketmek diğer işlenmiş tatlı yiyeceklere göre çok daha sağlıklı bir seçenek. Doğal bal, düşük glisemik indeksi sayesinde sağlığı korumada faydalı bir konumda yer alıyor. Glisemik indeksi yüksek besinlerin aşırı tüketimi obezite, karaciğer yağlanması, insülin direnci ve diyabet ile bazı kanser türlerine yakalanma riskini artırır. Doğal ve sağlıklı balın glisemik indeksi düşük olduğu için kan şekerini hızlı yükseltmez. İftarda, iftardan sonraki ara öğünde ya da sahurda hafif alternatifler arayanlar için doğal bal veya ballı tarifler mükemmel bir tercih.



KALP ATIŞINI DÜZENLİYOR

Bal üzerine yapılan bazı araştırmalar kalp sağlığı üzerinde de olumlu etkileri olabileceğini gösteriyor. Doğal balın, kan basıncını düşürmeye, kan yağ seviyelerini iyileştirmeye, kalp atışını düzenlemeye ve sağlıklı hücrelerin ölümünü önlemeye yardımcı olabileceği düşünülüyor. 40 yaşın üzerindeki yaklaşık 5 bin kişiyi içeren gözlemsel bir çalışmada orta miktarda doğal bal tüketiminin kadınlar arasında daha düşük yüksek tansiyon riski ile ilişkilendirildi. Ayrıca fareler üzerinde yapılan bir çalışmada, doğal balın kalbi oksidatif stresten korumaya yardımcı olduğu görüldü. Bununla birlikte, şeker hastaları için doğal bal rafine şekerden biraz daha iyi olsa da yine de kararında tüketilmeli.







TOKLUK HİSSİ VERİR, SİNDİRİME YARDIMCI OLUR

Düzenli olarak doğal bal tüketiminin tokluk hormonları üzerinde olumlu etkileri olabileceğini gösteren çalışmalar mevcut. Metabolik sendrom dediğimiz fazla kiloya ek olarak kişide diyabet veya farklı birkaç tehlikeli hastalığın bir arada olma durumunda bile faydalı olduğunu gösteren araştırmalar bulunuyor. Ayrıca bal sindirime de yardımcı olur ve besinlerin daha iyi emilmelerine katkı sağlar. Bal, içerisindeki polifenoller ve enzimler vasıtasıyla mikroplar üzerinde etkili olur.



AÇLIK KAN ŞEKERİ DÜZEYLERİNİ İYİLEŞTİRİYOR

Doğal bal, kan şekeri seviyelerini yükseltir ancak bunu yavaş yapar, ayrıca içerdiği antioksidanlar metabolik sendrom ve tip 2 diyabete karşı korunmanıza yardımcı olabilir. Araştırmalar, doğal balın iltihaplanmayı azaltan ve kan şekeri regülasyonunu iyileştiren bir hormon olan adiponektin düzeylerini artırabileceğini gösteriyor. Ayrıca, düzenli olarak doğal bal tüketiminin tip 2 diyabetli kişilerde açlık kan şekeri düzeylerini iyileştirebileceğine dair bazı kanıtlar da var.



ENFEKSİYONLARDAN KORUR

Doğal bal geleneksel olarak boğaz enfeksiyonları ve astımdan egzama ve yara tedavisine kadar her şeyi tedavi etmek için kullanılıyor. Antioksidan bakımından zengin oluşu da göz ardı edilemez. Bu özelliği sayesinde vücudu inflamasyondan yani iltihaplanmadan koruyarak bağışıklık sistemini güçlendirmeye destek oluyor.