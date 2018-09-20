Bakmayın fitne çıkarmaya çalışanlara. Soçi mutabakatı Türkiye için Suriye'de çok büyük bir kazanıma işaret ediyor. Uzlaşıyı mahkûm etmeye çalışıyorlar. "Türkiye çok büyük bir sorumluluğun altına girdi" iddiasını seslendiriyorlar. Ama bu içi boş bir iddia. Zira bu sorumluluk zaten Türkiye'nin üzerine yıkılıyordu. Yani bu bakımdan ortada yeni bir durum yok. Üstüne üstlük Türkiye İdlib konusunda istediği tüm başlıkları elde etti. Dahası bu uzlaşı Suriye'nin geneline dair çok önemli kazançlar sağladı. Asıl önemli kısmı burası.

Anlaşmanın satır aralarına baktığınızda şu üç önemli başlık karşımıza çıkar: terörle tüm Suriye çapında mücadele, anayolların açılması, Rejim ve İran'ın devre dışı kalması. Yani Suriye konusu bir bütün halinde ele alınıyor. Toprak bütünlüğü ve yerel dinamiklere dayalı inşası gündeme alınıyor. Ancak Rejim ve hatta İran dahi devre dışı bırakılıyor. Zaman içinde bunların kaçı yaşam şansı bulur bilinmez ama bu üçünün Rusya tarafından kabul edilmiş olması Türkiye adına çok kritik bir zafer anlamına gelir.



PYD konusunda ilk ciddi ilerleme

Rusya PYD/PKK konusunda hep daha mesafeli bir tutum takınmıştı. Moskova'daki PYD ofisi, Tel-Rıfat bölgesi gibi konularda çok adım atma niyetinde değildi. Ancak şimdi ortaya çıkan mutabakatta Türkiye'nin talebiyle terörle mücadelenin tüm Suriye'yi kapsayacağı ifadesi kayda geçmiş oldu. Fırat'ın doğusu da dahil PYD konusunda Türkiye önemli bir kazanç sağladı. Görüşmeden sızan bilgilere bakılacak olursa, ilk defa Moskova'daki PYD ofisi konusunda da Rusya Türkiye'ye yakın davranmaya başlamış.



Anayollar açılacak

Bir diğer önemli konu ise anayolların trafiğe açılması konusunda varılan uzlaşıdır. Suriye'yi birbirine bağlayan M4 ve M5 yolları eğer bu mutabakatta geçtiği gibi açılabilirse hem Suriye'nin toprak bütünlüğü hem de bölgelerin kendini finanse edebileceği bir ortamın doğması açısından önem arz ediyor.



Rejim ve İran devre dışı

Ancak daha önemlisi bu uzlaşı Rejim ya da İran'ın ideolojik tavrına mahkûm edilmeyecek. Zaten Esed rejimi konudan ne kadar rahatsız olduğunu hemen belli etti. Bunu Türkiye'deki Esedcilerin halinden de anlayabilirsiniz. Hepsi mutsuz ve tedirgin. Bir ay önceki tehditkâr tavırlarından eser yok. Ama bu uzlaşı sadece Esed'i devre dışı bırakmadı. İran bile kenarda kaldı. Tahran'da kumpas kuran İran Soçi'yi sanki kendisi de destekliyormuş gibi yaptı. Halbuki Rusya'nın Türkiye'ye bu kadar taviz vermesi İran'ı huzursuz ediyor. Ama şimdilik elinden gelen bu kadar. Destek açıklaması yapmak zorunda. Yine görüşmeden akan bilgilere göre, Putin hem Esed hem de İran'ı umursamak zorunda olmadığını açıkça dile getiriyormuş.

Aslında Türkiye sadece İdlib'e dair değil, tüm Suriye'nin geleceğine dair çok önemli bir uzlaşı elde etti. Terörle mücadele ve toprak bütünlüğünü kayda geçirdi hem de Rejim ve İran'ın beklemediği gibi ve istemediği şekliyle.