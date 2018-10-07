Zaman zaman söylerim. İnsanoğlu hatalardan nadiren ders alır. Veya alsa bile doğru dersi almaz. Akif'in dediği gibi "Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?" Herkes tabii ki geçmişin değerlendirmesini yapıyor. Fakat bu değerlendirmeler ya yanlış yapılıyor ya da eksik. Suriye Savaşı en iyi en yakın gösterge. İlk gününden bu yana Amerika Türkiye'yi aldatma ve oyalama peşinde. İlk günden bu yana Türkiye Amerika'dan pozitif bir adım beklemekte. İlk günden bu yana Amerika PKK/PYD'ye destek vermekte. PYD ise hendek kazmakta. Afrin'de kaybetti. Ders almadı. Almayacak. Münbiç'te de kaybedecek.

Türkiye ve Amerika arasında Münbiç mutabakatı doğduğunda da tartışma konusu olmuştu. Türk tarafında Amerika'ya karşı ciddi bir güvensizlik hissi vardı. Münbiç mutabakatının bir çeşit aldatma ve oyalama olabileceği inancı dile getiriliyordu. Ama denemekte fayda vardı. Çünkü mutabakat Türkiye'nin beklentilerini karşılıyordu. Bu yoldan yüründüğünde Amerika'nın niyeti halis olmasa da zaman içerisinde ilerleme kaydedilebileceği düşünülebilirdi. Fakat görünen o ki, Amerika hala oyalama çabasından kendini alamıyor. Şartları sonuna kadar zorluyor.

Öte taraftan Türkiye de şartları sonuna kadar zorlayacak. Zira ortada bir anlaşma var ve onu takip etmek lazım. İşin ilginci bu pratikler öylesine ezber bir hal aldı ki, PYD de kendi ezberlerine dönmüş. Yine hendek kazıyormuş. Demektir ki yine hendeğe gömülecek. Afrin'i hatırlayın. Hendeklerin nasıl mezara dönüştüğünü görün. Ama zırnık ders almadılar. Halbuki çok basit. Bu Ortaçağ zihniyetiyle Türk ordusuna karşı şansları yok. Türkiye'nin yüksek ateş gücü ve hassas hedef vurma kabiliyeti girdikleri siperleri mezara çeviriyor.

PYD bundan ders çıkarır mı? Tabii ki hayır. Çünkü ders çıkarmak öyle basit bir eylem değil. Ben buna benzer şeyler yazdığımda arkadaşlar uyarıyor. PYD bu tür yazılardan öğrenir diye. Korkmayın hiçbir halt öğrenmez. Kendi tecrübelerinden bile ders alamıyorlar benim burada yazdıklarımdan mı ders alacaklar? Mesele sadece ders almak değil. Ders alamıyor ama alsa bile yapabilecekleri kısıtlı. Kapasitesi daha iyisi için yeterli değil. Başka türlü nasıl savaşacağına dair fikri yok. Amerikalılar o fikri verse dahi onu sahneye koyabilecek eğitimleri yok. Amerikalılar o eğitimi verse dahi Türkiye'ye karşı kullanabilecekleri yeterli silah kapasitesi yok. Amerika TIR'lar dolusu silah verse dahi onu etkin biçimde kullanabilecekleri yeterli genişlikte ve karmaşada coğrafi alan yok. Afrin ve Münbiç gibi alanlara sıkıştıklarında asimetrik bir çatışmanın gerekli kıldığı gerilla taktiklerini kullanabilme şansları kalmıyor. Yani şartlar onları kazanamayacakları yöntemleri uygulamaya mecbur kılıyor. Türkiye yeter ki, oyunu kurallarına göre oynasın. Bu örgüt ve destekçileri çok büyük risk almadıkça veya çok büyük yeniliklere imza atamadıkça er ya da geç her bölgede çökecektir. Asimetrik çatışmada manevra yapması gereken zayıf taraftır. Ama PYD o kabiliyete sahip değil.

Bırakın kazsınlar biz de dolduralım. Kendilerini kazanamayacakları bir yönteme hapsetsinler. Sur'da kazdılar. Cizre'de kazdılar. Afrin'de kazdılar. Biz de doldurduk. Yine dolduracağız. Bırakın kendi ahmak yöntemlerine güvenmeye devam etsinler.