NATO ses verdi. Brüksel'de toplanan zirveden ortak bir bildiri çıktı. Tonu Soğuk Savaş'ı hatırlatan bir bildiri. Rusya'yı uyarıyor. Orta Menzilli Füze Anlaşması'nı ihlal ettiğini söylüyor.

Birlik ve beraberlik imajı yaratması bakımından önemli. Rusya uzun süredir yayılmacı davranışlar sergiliyor.

Ukrayna, Gürcistan, Rusya, bunların örnekleri.

Ama görünen o ki ABD'yi en çok bu füzeler rahatsız etmiş.

Uzun süredir ilk defa lafla da olsa NATO harekete geçti. Füze anlaşmasının bozulması gündemde. ABD 60 günlük bir süre verdi. Rusya bu tarihe kadar geri dönüş yapmazsa, ABD de takip eden altı ay içinde anlaşmadan çekilecek. Bu da silahlanma ve çok tehlikeli bir oyunun başlaması demek. Ve son derece rahatsız edicidir.

Hiçbir işte beraber hareket etmeyen NATO üyeleri bu konuda ittifakı tekrar hatırladı. ABD uzun süredir ilk defa bir gündem belirledi ve onu takip etti.

Çünkü bu mesele ABD için çok daha önemli. Rusya bu kez ABD'nin ayağına basıyor. Ukrayna, Gürcistan ve Suriye gibi başlıklar ABD'nin öncelikli gündemi değildi. Tabii ki buralarda da Rus yayılmasından şikâyetçi. Ama bunları stratejik değerde görmüyor. Ancak füzeler işi değiştirir. NATO'yu birleştirme ihtimali var. ABD sahneye dönebilir.

Ancak bu birlikteliğin ne kadar sonuç getireceği şüpheli. Öncelikle ABD'nin bir tutarlılık ve istikrar sorunu var. Yarın öbür gün bir iç siyaset gündemi üzerinden başka bir işin peşine düşmeyeceğini kimse söyleyemez. Gerçi bir takvim belirlenmiş olması bile tutarlılık sağlayabilir ama takvimin sonunda ne olacağı da belli değil. En akla yatkın senaryo yaklaşık bir yıl sonra ABD'nin de Doğu Avrupa'ya benzer türde yığınak yapmasıdır.

Ama henüz o aşamada değiliz.

Bu işin nereye varacağı NATO'dan ziyade Rusya'ya bağlı. Putin bu durumu doğru okuyabilecek mi? Çünkü uzun süredir kendisine sert bir cevap verilmedi. Putin de bunu fırsata dönüştürdü.

Şimdi kafasında bir algı var.

"ABD Avrupa'da yok" diye düşünüyor.

Buraya kadar yaptıkları yanına kâr kaldı. "Neden bu da kalmasın" diye düşünebilir. Ve bu nedenle ısrarcı olabilir.

Defalarca test etmiş. Şimdi tekrar deniyor. Ama bu kez stratejik bir alanda.

Doğrudan ABD'nin ayağına basmaktan şimdiye kadar kaçınmayı becerebilmiş olan Putin bu kez de geri adım atmayı becerebilecek mi? Ben becerebileceği kanaatindeyim. Bir ara çözüm bulunur. Rusya bunu da bir taviz koparma aracı olarak bile kullanabilir.

Şimdilik ele geçirdiği bölgelerin unutulması bile Putin için yeterli. Rusya füzelerden vazgeçse ABD de Ukrayna'dan kolayca vazgeçebilir. Fakat Rusya daha fazla zorlarsa gereksiz bir kırılma ve düşmanlık yaratabilir. Putin bu eğilime düşmeyecek kadar tecrübe kazandı. Bu esnada NATO kazandığını bile düşünebilir ama aslında Putin vermeden almış olacak.

NATO bu haliyle aldanmaya devam ederse, Putin ABD'yi sahaya sokmadan usul usul yürümeye devam eder. Salam keser gibi.

İnce ince. NATO'yu uyutur. Soğuk Savaş tuzağına düşmeden yayılır.