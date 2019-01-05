Büyükşehirler tamam. Adaylar belli oldu. Şimdi kampanya sürecine giriyoruz.

AK Parti adayları siyasetin zirvesinden geldi. İstanbul için Binali Yıldırım'ın adı zaten uzun süredir bekleniyordu.

Sürpriz olmadı. İstanbul Belediyesi'ni çok yakından tanıyan ve altyapı inşasında Türkiye'nin tartışmasız en büyük isimlerinden olan Yıldırım İstanbul için büyük şans.

Kendisi devletin en önemli kademelerinde büyük başarılar göstermiş bir siyasetçi.

Başbakan olarak darbe gecesi nasıl mücadele ettiğini hep beraber izledik. Soğukkanlı haliyle tüm Türkiye'ye güven verişini aynı zamanda ülkeyi uyandırmasını hiçbir zaman unutmayacağız. Yine sabaha kadar Çankaya Köşkü'nden verdiği mücadele ileriki nesillere yıllar boyu aktarılacak.

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçişle ülkenin en güçlü koltuklarından birisi İstanbul Belediyesi olduğu için şimdi Yıldırım bu koltuğu doldurmaya aday. Bana sorarsanız İstanbul bulabileceği en iyi adayı buldu.

Öte yandan CHP'nin adayı, Binali Yıldırım karşısında çok zayıf görünüyor.

Siyaseten kendini henüz ispatlamamış olan ve tanınırlık oranı çok düşük İmamoğlu'nun Yıldırım karşısında çok şansı yok. Seçmen karşısında şimdilik Muharrem İnce gibi bir tavır sergilemeye çalışıyor.

Kapsayıcı dil ve cami ziyaretleri yine başladı.

Bakalım ne kadar sürecek? Ama hep söylüyorum.

Bunlar denenmemiş yöntemler değil.

Hepsinin bir limiti var. Bir CHP adayı camiye gitti diye seçim kazanamaz.

Bu tür hareketlerin doğal mecrası içinde gerçekleşmesi gerekir. İmamoğlu veya İnce camiye gittiğinde seçmen CHP'nin değiştiğini düşünmüyor.

Aday her ne yaparsa yapsın, seçmenin aklına genel CHP siyaseti, CHP tarihi ve özel olarak da Kılıçdaroğlu geliyor.

Gerçi Kılıçdaroğlu bile mehterli klip çekmiş.

Yakışmış mı derseniz?

Ben yakıştıramadım.

Hatta komik buldum.

Ülke ne hallere geldi demekten kendimi alamadım.

CHP Genel Başkanı mehterli klip çekiyor.

Tayyip Erdoğan'ı taklit ediyor.

Bununla da seçim kazanacağını düşünüyor.

Ne diyeyim? Allah akıl fikir versin. Bu işler böyle olmaz. Olmayacak.

Ankara'da da kadrolu belediye başkan adayı Mansur Yavaş'ı deneyecekler.

İmamoğlu'nun tek tecrübesi Beylikdüzü'yken Yavaş'ın biraz daha tecrübeli olduğu söylenebilir.

Yavaş hem Beypazarı Belediye Başkanlığı yaptı hem de daha önce iki kez aday oldu. Daha önce iki defa kazanamayan bir aday bu kez neden kazanacak anlamış değilim. Ama olsun.

Belki de benim anlamadığım müthiş bir fikir olabilir.

Ancak karşısındaki adaya bakarsanız onun da Yavaş'ı ezdiği söylenebilir.

Özhaseki yıllarca Kayseri'de efsaneleşmiş bir isimdi. Şehircilik Bakanlığı yaptı. Şimdi de Yerel Yönetimler'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. Belediyecilik adına her türlü tecrübeyi edinmiş bir aday karşısında en büyük tecrübesi adaylık olan Yavaş'ın şansı olduğuna ben inanmıyorum.

Ne olacak? Hiç. AK Parti yine kazanacak.

CHP ilk üç gün sandıklara hile karıştı nakaratını söyleyecek.

Sonra bir iki kişi Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet edecek. Ama o da istifa falan etmeyecek.

"Yüce lider," "ebedi şef" olarak kaybetmeye devam edecek. Bizden söylemesi.