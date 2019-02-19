Son yıllarda beka kavramı ülkemizde sıkça kullanılır oldu. 15 Temmuz'dan bu yana Türkiye'nin beka sorunu olduğu iddiası dile getiriliyor.

Muhalefet ise bunu çok ciddi bulmuyormuş.

Türkiye'nin aslında beka sorunu "yokmuş" ama hükümet bunu abartıyormuş.

Bunu söyleyenlere sadece bir soru sormak isterim. Bu ülkede son beş yılda olup bitene hiç mi bakmadınız?

Hayır bakmamış ve görmemiş olma ihtimaliniz olduğunu düşünmüyorum. Asıl meseleniz başka.

Cumhur İttifakı'nın bunu bir seçim kozu olarak gördüğünü düşünüyorsunuz. Siz de bu kavramı tartışmaya açarak sözüm ona Cumhur İttifakı'nın iddiasını çökerteceksiniz.

Her şeyi bir kenara bırakın da şu ikinci soruya bir cevap verin. Eğer hükümet bunu bir koz olarak kullanıyorsa neden siz de çıkıp aynı kozu kullanmıyorsunuz? Neden bu ülkenin bir beka sorunu varsa "biz çözeriz" demiyorsunuz? Öyle ya. Eğer hükümet bunu kullanıyorsa halkta bir karşılığı olduğunu düşünüyor demektir. Kendinin güvenilir bir hükümet olduğunu ve bu beka sorunundan ülkeyi koruyabileceğini ima ediyordur. Siz neden hiç bu açıdan bakmıyorsunuz?

Siz neden biz daha güveniliriz demiyorsunuz? Veya diyemiyorsunuz?

HDP gibi seçim ortaklarınız üzülür diye mi korkuyorsunuz?

Suriye'de PKK devlet kurmaya çalışıyor.

Irak'taki karmaşa bitmek tükenmek bilmiyor.

Ülkemizde son yedi yıl içerisinde defalarca darbeler tezgahlanmış. Suikastlar yapılmış. Hendekler kazılmış. Bu örgütlerin neredeyse tamamına başka ülkeler destek vermiş. Türkiye hedefe konulmuş.

Sistematik terör saldırılarına uğramış.

Ekonomik saldırılara uğramış. Hem devlet hem millet olarak bütün bunlarla mücadele vermişiz. Şükürler olsun büyük ilerleme kaydetmişiz. Siz çıkıp beka sorunu yok falan derseniz buna kimse inanmaz.

Beka sorunu uluslararası ilişkilerde hep vardır. Hatta birçok uzman devletlerin asıl işinin hayatta kalma mücadelesi vermek olduğunu düşünür. Ama bu beka sorunu bazı dönemlerde daha da can yakıcı hale gelebilir. Dünya siyasetinde öyle bir döneme giriyoruz ki, kimsenin elinde hiçbir güvence yok. Savaş ve çatışma artık sadece Ortadoğu'yu ilgilendiren bir mesele olmaktan çıkıyor. Bugün Pakistan ve Hindistan nükleer çatışmanın eşiğine kadar geldi. Avrupa bile hareketlenmeye başladı.

İtalya, Fransa arasında ciddi bir kriz var.

İngiliz ve İspanyol donanmaları Cebelitarık Boğazı'nda manevralar yapıyor. Ticaret savaşları zaten başladı. Korumacılık ve tepkisellik yükselişte. Ve yakın zamanda bunların bir kısmı ciddi sonuçları olan krizlere dönüşecek. Dünya 1930'lardaki gibi bir belirsizlik ve boşluğa girdi. İyi hazırlanmayan ülkelerin savrulacağı bir boşluk.

Daha da kimse bana beka sorunu yok falan demesin. Aklı başında bir muhalefet gerçekten samimiyse beka sorununu ciddiye alan bir yaklaşım sergilemeli. Ancak bizdeki muhalefetin ne aklı başında ne de derdi Türkiye'nin geleceği. Erdoğan'a zarar vermek için şeytanla bile anlaşacak hale geldiler. Bu tavırları da ülkenin bekasına zarar veriyor. İşte bu yüzden gerçeklere karşı kör ve sağır bir tutum takınıyorlar. İşte bu yüzden beka mücadelesini küçümsemekten başka yol görmüyorlar. Allah muhalefetin de hayırlısını versin.