Üniversite yıllarından CHP'li bir tanıdığım var. Sonradan olma. Nasıl oldu onu da bilmiyorum. Sorsan kendisi bile CHP'li olduğunu kabul etmez.

Ona kalsa milliyetçidir. Ama bu zamana kadar CHP merkezlerinde üretilen ne kadar dedikodu varsa hepsini bu arkadaştan duydum. Sabah akşam aynı yazarları okur. Üç tane TV kanalı izler. Sabah akşam oralardan duyduğunu anlatır.

Bu zamana kadar zararı kendisineydi.

Ama şu akıllı telefon işi bozdu. Artık zararı kendine değil çevresine.

Günün yirmi dört saati paylaşımlarına maruz kalıyoruz. Benim zerre kadar beğenmeyeceğim çok net olmasına rağmen tonlarca görseli, videoyu ve sloganı üzerime boca ediyor. Bana çeşitli köşe yazarlarının yazılarını gönderiyor. İpe sapa gelmez ne kadar adam varsa hepsinin içeriğini gönderiyor. Kalbini kırmak istemiyorum ama bu kadar aptal içeriğe de tahammülüm yok.

Sonra benzer durumdan annemin de şikayetçi olduğunu duydum. CHP'li ne kadar komşusu ve tanıdığı varsa hepsi Whatsapp gruplarından veya kişisel olarak hakaret içeren metin ve görüntüleri bile en alakasız kimselere dahi gönderiyorlarmış.

A nneme "sen de onlara gönder" dedim. Annem "boş ver, ayıp" dedi.

O zaman tekrar düşündüm. Nedir arkadaş bu hal? Neden böyle oluyor? Bir taraf tabanından tavanına küstah ve saldırgan diğer taraf tabanından tavanına "aman biz yapmayalım" havasında.

Doğrudur. Terbiye ve ahlaki üstünlük en iyisi. Kötüden örnek olmaz. Ama bu tarafın da kendini ezdirmemesi lazım. Her kriz anında bir şamata bir gürültü. Düşünün.

Binlerce oyun çalındığı ispat edildi. Dahası da ispat edilmek üzere. Tonlarca usulsüzlük türü çıkmış ortaya. Bunların hepsi muhalefet tarafından yapılmış. Ama sesleri herkesten çok çıkıyor. Daha da mağdur edebiyatı yapmaya kalkıyorlar.

Neyse bu düşünceler içindeyken, sosyal medyada önüme bir video düştü.

CHP adayının "çocukları ben severim" gibi laflarıyla başlıyor. Sonrasında ekrana Yasin Börü'nün, Eren Bülbül'ün ve teröre kurban verdiğimiz diğer çocuklarımızın resimleri geliyor. Sonra CHP adayı tekrar geliyor. "Demirtaş'ın çizgisini beğendiğini" söylüyor. Allah kimseyi bu duruma sokmasın. FETÖ gibi PKK gibi hain örgütlere yaranma çabasının mazereti yoktur.

Allah kimseyi bu teröristlerle aynı çizgeye sokmasın.

Video beni çok etkiledi. Adetim olmasa da bu kez paylaşmak istedim etrafımdakilerle.

O sıra telefon rehberimde bu CHP'li ve milliyetçi arkadaşı da gördüm.

Bastım. Ona da gönderdim. Göndermez olaydım. Beni öylesine bir bombardımana tuttu ki, aklım şaştı. CHP medyasında yalan yanlış ne kadar haber varsa hepsini tek tuşla yolladı. On beş saniye sürmedi.

Yuh dedim. Bu nasıl bir hazırlık.

Neyse onu anlarım da kendini milliyetçi sanan bu arkadaşın o videoya bir dakika bakıp düşünmemesini anlayamıyorum.

Nefret gözünüzü kör etti. PKK ve FETÖ konularına bile duyarsız hale geldiniz.

Görsele dayalı ezberden bu gürültüyü sürdürdükçe gerçeğin üstünü örteceğinizi sanıyorsunuz. Yanlış. Gün gelecek hem PKK hem FETÖ sizin ayağınıza dolanacak.