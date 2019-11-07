Zaman zaman görüyor olabilirsiniz.

Kılıçdaroğlu 7 soru başlıklı metinler paylaşıyor. Hükümete eleştirel sorular soruyor. Neden 7? Onu da anlamış değilim. Belki uğurlu sayısıdır.

Belki de basit bir takıntı. Çok zekice bulmadığımı baştan söylemek isterim.

Ama madem kendisi sorular soruyor.

Bir soru da biz soralım.

Tek bir soru.

Sayın Kılıçdaroğlu CHP'nin HDP ile ilişkisi nedir?

Gerçekten çıkın ortaya samimi bir siyaset diliyle izah edin. Bu "kaç-göç" hallerinin daha fazla süremeyeceğini hepimiz görüyoruz. Siz her ne kadar ısrarla bu konudan kaçınıyor olsanız da herkesin kafasında bir fikir var.

HDP'lilere soracak olursanız onların cevabı zaten çok net. Onlar CHP'nin belediye seçimlerinde kazandığı neredeyse tüm büyükşehirleri kendi desteklerine bağlıyor. Bunu her yerde açık seçik söylüyor. Ve zaman zaman da CHP'yi tehdit ediyorlar. Yetmezmiş gibi düzenlediğiniz Cumhuriyet toplantılarını dahi basıp Türk bayrağının üzerine bebek katili Öcalan'ın resmini asıyorlar. Verdikleri desteğe karşı CHP'den hesap soruyorlar.

Bunlara söyleyecek tek bir sözünüz yok mu?

Bırakın artık "görmedim, duymadım, bilmiyorum" numaralarını.

Hepimiz görüyoruz, duyuyoruz ve biliyoruz.

Ama önemli olan sizin yorumunuz.

HDP'nin CHP'den hesap sormasına söyleyecek bir sözünüz var mı?

Doyurucu izahatlar verecek misiniz?

Ama lütfen beylik laflar etmeyin. Açıkça konuşun artık bu konuyu. Diyarbakır annelerine destek vermediniz. PYD'nin Türkiye'ye tehdit olmadığını söylediniz.

Vakti zamanında Afrin'e de "girmeyelim" demiştiniz. Ama görevden alınan HDP'li belediye başkanlarına koşa koşa destek verdiniz.

İş Barış Pınarı Harekatı'na gelince nedense sesiniz hiç gür çıkmadı. Hala gerçekten PYD'nin bir tehdit olmadığını düşündüğünüz için mi böyle davranıyorsunuz yoksa HDPli ortaklarınızı üzmek mi istemiyorsunuz?

Bu dengeyi CHP'nin daha fazla sürdürmesi çok mümkün değil. Zira parti içinde bile çatlak sesler duyulmaya başladı. Bir taraf CHP kimliğini korumak isterken bir taraf CHP'nin HDP çizgisine doğru kaymasını tercih ediyor.

Kişisel hesaplar da bunun üzerine binince ortaya ilginç bir resim çıktı.

CHP için karar anı.

Ya Türkiye partisi olarak kalacak ya da marjinal eğilimlere doğru kayacak.

Şahsım adına CHP'nin yeni bir operasyona doğru sürüklendiğini düşünüyorum.

Nasıl vakti zamanında Baykal'a bir operasyonla parti yeni bir mecraya çekildiyse bu yeni çatlak üzerinden de benzer operasyonlara kurban edilebilir.

CHP yetkilileri de seçmeni de bunu görüyor ama görmezden geliyor. Sanki herkesin bildiği bir sır gibi üzeri örtülüyor.

Ulusalcı seçmen kitlelerini alıştırmak için operasyon zamana yayılıyor.

Bakalım bu ulusalcı seçmenler bu işe ne kadar katlanır veya ne zaman uyanır?

İzleyip göreceğiz.