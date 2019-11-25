Ortada yanlış bilgiye dayalı bir habercilik yok. Haber yapan gazete ve gazeteciler bu işin ne anlama geldiğini gayet iyi biliyor. Tetikçilik yaptıklarının farkındalar.

Bu sadece bir yalan haber de değil. Dahası iftiraya dayalı bir komplo var. CHP içinde muhalif kim var kim yok hepsini töhmet altında bırakmak için kurulmuş bir kumpas.

Tetikçiler önümüzde. Aramaya gerek yok. Ama asıl önemli olan bu tetikçileri kimin yönlendirdiği. Muharrem İnce'ye soracak olursanız "CHP mutfağındaki bir çete" diyor. Ancak henüz bu çetenin kimlerden oluştuğunu net bir biçimde söylemiyor. Kılıçdaroğlu'na bu çeteyle mücadele etmeyi teklif ediyor.

Ancak Kılıçdaroğlu'ndan tık yok. Asıl sorgulanması gereken taraf da burası. Kılıçdaroğlu bu kumpasın tartışılmaz olarak bir parçası. Ancak lideri mi yoksa kuklası mı yakın zamanda göreceğiz.

Bu haberden bir gün önce Sözcü gazetesini "amiral gemisi" diye övmüş. Haberden bir gün sonra FOX'ta haberi parlatmış ve köpürtmüş. Yani bu haberin geniş kitlelere ulaşmasına kendisi neden olmuş. Bu nedenle olaydan haberim yok demesi mümkün değil. Şimdi merak ediyoruz. Acaba çete tarafından kullanıldığını mı söyleyecek yoksa iddiasının arkasında mı duracak?

Anladığım kadarıyla CHP'nin içindeki çete Kılıçdaroğlu'nu zaten esir almış. Talat Atilla haberi Kılıçdaroğlu'na doğrulattığını söyledi. Dahası Twitter'dan açıkça tehdit etti. "Daha önce yaptığım açıklamanın arkasındayım. Açıklama makul bir sürede gelmezse yeni bir açıklama yapacağım" diyor.

Her şeyi açık açık konuşmakta fayda var. CHP şimdiye kadar FETÖ'den destek almayı çok sevdi. Ancak FETÖ böyledir. Mafya gibi çalışır. Önce sızar. Yardım teklif eder. Vücudu bu yardıma bağımlı hale getirir. Sonra suç ortağı yapar. Sonra tehdit ve şantaj gelir. Sonra da ele geçirmeye çalışır. Bir uyuşturucu gibi yavaş yavaş vücudu ele geçirir. FETÖ ve hizmet ettiği uluslararası ajanslar Türkiye'deki muhalefeti Türkiye'ye değil dışarıya hizmet eder hale getirmek için durmadan çalışıyor. El atmadıkları parti kalmadı. Yerli ve milli siyaset izlemek isteyen her siyasi aktör dışlanıyor ve yerine küreselcileri temsil eden isimler getiriliyor.

Bakın adım adım ilerliyorlar. Eğer Kılıçdaroğlu bu çeteye razı olursa şimdilik İnce tasfiye olur. Kılıçdaroğlu zaman kazanır ama sonrasında o da tasfiye olacaktır. Nasıl kaset komplosuyla geldiyse bir başka komployla devre dışı bırakılır. Kendini kurtarmak için partisini feda edecek olsa bile günü geldiğinde kendini de kurtaramayacaktır. İnce açıkça teklifte bulunuyor. "Bu küreselci çeteyi partiden kovalım" diyor. Ama Kılıçdaroğlu muhtemelen bunu yapacak durumda değil. Hatırlayın. Deniz Baykal'ın kasetini yayınlayanlar aynı Deniz Baykal'a "okyanus ötesinin bu işle alakası yok" bile dedirtmişti. Sanırım Kılıçdaroğlu için de vakit çok geç. Gırtlağına kadar kumpasın içine batmış. İşte bu yüzden tehdit altında. İşte bu yüzden CHP ellerinden kayıp gidiyor.