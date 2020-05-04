Salgın sonrası dünyanın nasıl şekilleneceğini hepimiz konuştuk. Sanırım bir tek Amerikalıların umurunda değil. Dünya yansa içinde yorgunu yokmuş gibi kendi içindeki kayıkçı kavgasına devam ediyor.

Herkes geleceği asıl belirleyen faktörün Amerikan davranışları olacağını düşünürken ve buna göre konum alırken Amerikalıların bundan haberi yok gibi. Biraz karıştırın Amerikan medyasını. Siyasi kutuplaşmanın nerelere geldiğine hayret edebilirsiniz. Sonra da kutuplaşma üzerinden ülkemize haksızlık mı ediyoruz acaba diye bile düşünebilirsiniz.

Trump her gün medya ile kavga ediyor. Bir bebek gibi hareket ettiği ve konuştuğu doğru. Ancak Amerikan medyasının da yetişkin gibi davrandığını söyleyemem. Zaten medyanın bu takıntılı saldırganlığı en az Trump kadar bu işlerden sorumlu. Medya'nın Trump'a karşı tahammülsüzlüğü, gerilimi beslediği gibi aklı başında siyasi gündemlerin ele alınmasını da engelliyor. Trump tarzı siyaset hâkim oluyor. Ve Amerika bir hafta boyunca dezenfaktan içme meselesinin üzerinde tepiniyor.

Demokratlar gördüğüm kadarıyla ilk defa sağlam bir adam attılar ve Obama öncülüğünde Demokrat başkanlar Biden'a destek için harekete geçti. Ne kadar etkisi olur bilinmez ama işi ciddiye aldıklarını gösterir. Seçimlere çok zaman kalmadı. Amerika Trump ile bir dört yıl daha mı geçirecek yoksa Biden ile demokratlar geri mi gelecek sorusunun cevabı şu günlerde atılan adımların sonucunda ortaya çıkacak.

Normal şartlarda Trump ikinci seçimi rahat kazanır diye düşünürdüm. Ancak salgını yönetemediği ortada. Aslında bu tek başına Trump'ın başarısızlığı değil, Amerikan sisteminin bir sonucu ama Trump bunu bu haliyle ele almak yerine kavga üzerine kurduğu bir algı kampanyasıyla konuyu örtmeye çalışıyor. Başarılı da olabilir. Son seçimlerde oldu. Aynı yöntem tekrar işe yarar mı göreceğiz?

İşsizlik rakamları artarken ve Amerikan halkı kendi çok önemsediği yaşam güvenliğine yönelik bir tehdidi Pearl Harbor ve 11 Eylül gibi doğrudan hissetmişken tepkisinin ne olacağını kestirmek kolay değil. Anketler Trump'ın onaylanma oranlarının ilk defa yüzde otuzlar düzeyine düştüğünü söylüyor. Ancak anketlere bakarak Trump hakkında öngörü yapma işini bırakalı çok oldu.

Biden Demokratlar için kesinlikle iyi bir aday değil. Aynı şeyi ikinci kez deneyip farklı sonuç almaya çalışacaklar. Clinton'dan çok farkı yok. Eğer salgın etkisi olmasaydı, Trump Biden karşısında rahat kazanırdı. Ancak şimdi salgın etkisini de ölçmek zorundayız. Bu da sanırım bir iki ayda ortaya çıkar. Ondan sonra dünya siyaseti nereye gidecek onu daha rahat konuşabiliriz.