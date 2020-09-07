Doğu Akdeniz'de ülkenin deniz sınırları adına tarihi gelişmeler yaşanırken muhalefet ne yapıyor dersiniz? Pek bir şey yaptıkları yok.

Hadi muhalefetin yapacağı yoktur diye düşünebilirsiniz. Bu konuyu konuştuklarına bile rastlamıyoruz. Doğu Akdeniz konusunda kanaatleri nedir?

Mavi vatan kavramına nereye kadar sahip çıkılmalıdır? Bu uğurda gerekirse Türkiye Yunanistan ile savaşmayı düşünmeli midir? Bunun için ne tür hazırlıklar yapılmalıdır? Kısacası yönetime talip olan muhalefet Türkiye'ye dış politika ve güvenliğin bu önemli alanında ne tür bir alternatif sunmaktadır?

Hepimiz biliyoruz ki, muhalefet açısından bu soruların bir cevabı yok. Neden mi konuşmuyorlar? Çünkü düşünmüyorlar bile bu konuları? Üzgünüm ama umurlarında bile değil. İçeride ve dışarıdaki müttefikleriyle beraber Erdoğan'ı devirmekten başka bir konuyu düşündükleri yok.

Biden seçilirse kendilerine daha açıktan destek de verilecekse şayet, umutları Biden'a kalmış gibi görünüyor. Biden skandalı patladığında da aynı meseleyi gündeme getirmeye çalışmıştım. Biden bize neden destek oluyor veya bizden ne bekliyor diye bile düşünmüyor muhalefetin büyük kesimi. İçindeki bir grup kadro ise maalesef ne beklendiğini gayet iyi bildiği için yapıyor bu işleri. Biden gelecek Erdoğan gidecek dertler bitecek diye düşünüyorlar. Bu esnada Türkiye'nin esir alınacağını herkes çok iyi biliyor.

Ama dediğim gibi. Kimi bunu görmezden geliyor. Kimi de zaten bundan memnun oluyor. O yüzden Doğu Akdeniz veya herhangi bir güvenlik meselesinde muhalefetten orijinal bir fikir beklemenin yanlış olduğu da ortada. Peki o zaman bunu neden konu ediyoruz? Basit. Kimin ne olduğu ortaya çıksın ve tarihe bir not düşülsün. Ve şayet henüz bu denklemi görmeyen ve sadece muhalif seçmenlere uyarı görevimizi de yerine getirmek zorundayız. Çünkü bu ülkedeki muhalif seçmen içinde tabii ki ülke geleceğini önemseyen milyonlar var. Çeşitli sebeplerden muhalefet partilerini destekleyen veya desteklemek zorunda kalan gerçek milliyetçi insanlar böyle bir muhalefete mecbur olmadığını görmeli.

Hadi onu görmediler Biden'ın seçilmesine umut bağlayacak kadar ülkesine yabancılaşmış bir muhalefetin kendilerini temsil etmediğini anlasınlar. Bu ülke hepimizin. Bugün A partisi iktidar olur yarın B. Ama ülkenin anahtarını Bidenlara teslim edecek olursak ülkemiz yüzyıllarını kaybedecek. Ve toplumun hiçbir grubu kazanamayacak. Bunu görün gösterin artık. Bu gerçekten bir varoluş mücadelesi. Biz güçlü bir Türkiye'yi ya kuracağız ya da Batı'nın kuyruğunda ve kontrol altında bir ülkeye dönüşeceğiz. Samimi olalım. Hangi siyasi liderin ve hangi siyasi hareketin bağımsızlığa hangisinin esarete gittiğini hepimiz biliyoruz. Herkes tercihini buna göre yapsın.