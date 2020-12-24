Sürekli makulü aradığımızdan olsa gerek bazı işlere akıl sır erdiremiyoruz. Sokakta kime sorsanız Türkçe ibadet konusunda söyleyecekleri üç aşağı beş yukarı aynıdır. Bu ülke tarihinin en büyük zulümlerinden biri olduğu için vatandaş hâlâ öfkelidir. Ama görülen o ki, CHP bu işten ders almak bir kenara konuyu bir ideolojik saplantı haline getirmiş. Ellerine geçen ilk fırsatta Türkçe Kuran okuma etkinliği düzenlemelerinin başka türlü bir anlamı yok.

Biz "Üzerinden 70 yıl geçti. Artık kimse böyle bir saçmalığa bulaşmaz veya bulaşmak istemez" diye düşünürken onlar bunu öncelikli mesele olarak görüyormuş. Bir de sözüm ona bu işleri hoşgörü kılıfı altında yapıyorlar. Ama açık bir provokasyondan başka bir şey değil. Demek ki, kafalarının içinde hâlâ jakoben bir tavırla bu milletin diniyle oynamak var.



70 yıl önce de böyle başladı

Tavır aynı tavır. 70 yıl önce de böyle başlamıştı. Birkaç deneme ve teşvik... Sonra dayatma. 1940'lı yıllara gelindiğinde bu ülkede Arapça ezan okumak yasaklanmıştı. İmam ve müezzinlerin durumdan ne kadar rahatsız olduğu bilinir. Türkçe ezan okumaktan kaçmak için ezanlar delilere ve çocuklara okutulmuş. Müslümanlar için öylesine onur kırıcı bir tavırdı ki, hatırası hâlâ acı bir biçimde hatırlanır. İnsanların zaten 1950 yılında kitleler halinde Demokrat Parti'ye yönelmesinin arkasındaki en büyük gerekçelerden biri bu Türkçe ibadet meselesidir. O gün bugündür CHP bu ülkede tek başına iktidar yüzü görememiştir.



Türkiye'de siyaset çok farklı biçimlerde analiz edilebilir. Seçmen davranışlarında ekonominin rolü, dış politikanın rolünü falan istediğiniz kadar tartışabilirsiniz. Ama bütün bunların altında bu milletin CHP'ye Türkçe ibadet yüzünden duyduğu öfke vardır. Milletin dini hassasiyetlerine zerre kadar saygı duymayan sözüm ona aydınlanmacı bir kafa hiçbir yere gitmemiş. Yerinde duruyor. Çünkü tartışmalarda hemen fark ediyorsunuz. Durup durup lafı bir şekilde Türkçe ibadet yapmanın aslında pek daha iyi olacağına getirdikleri ortada. Dediğim gibi bir fırsatını bulsalar bu milleti dini konusunda da aydınlatacaklar.



CHP geçmişten asla ders almaz

Bazıları hayret ediyor. CHP neden hâlâ ders almadı diye düşünüyor. Bence çok tartışmaya gerek yok. CHP'nin özü budur. O yüzden ders almasını beklemek hata olur. CHP'yi var eden ideolojik kalıntı dinle ilişkisini hep böyle kurdu. Yaptıkları kendilerine yanlış gelmiyor. Siz bunu en açık örnekleriyle anlatsanız da onlar bildikleri ezbere geri dönüyor

Bütün tarihi referansları bir kenara bırakın, Kılıçdaroğlu'nun son grup konuşmasına bakın. Sizce ne dediğinin farkında mı? Uyuşturucu kaçakçılarından ve organ tacirlerinden vergi almak gerektiğini söyledi. Bunu gerçekten yaptı. Ülkenin ana muhalefet partisi lideri bu adam. Bu tür laflar eden birinin genel başkan olduğu bir parti sizce siyaseten herhangi bir konuda aklı başında iş üretebilir mi? Sizi bilmem. Benim ümidim yok. CHP aynı CHP olarak kalacak. Milletin diniyle de barışmayacak.