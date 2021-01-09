Bu sefer tüm dünya Amerika'yı izledi. Hem de endişeyle... Trump destekçileri bir anda Amerikan Kongresi'ni işgal etmeye başlayınca hepimiz neler olduğunu anlamaya çalıştık. Olayın kendisi yeterince ilginçti. Ama Kongre binası içinde insanların kostüm ve halleri olayı daha da ilginç hale getirdi. Eğer bir kostüm sanatçısı tarafından çalışılmış olsa ancak bu kadar başarılı olabilirdi. Sanki bir tiyatro sahnesinde darbe ve ayaklanma sahneleniyordu.

Biz Türkiye'den daha bir farklı gözle izledik. Daha önceleri bu tür işler başka yerlerde olur, Amerikalı dostlarımız da endişeyle izlerdi. Bu kez de biz endişeyle izledik. Demokrasi ve insan hakları adına tarafları itidalli davranmaya davet ettik.

Anlayabiliyorum. Amerikalıların büyük bir kısmı bu tür bir görüntüden büyük utanç duyuyor olmalı. Allah'ın işi işte! Amerikalılar diğer ülkelere yaşattıkları utancı bu kez kendileri tattı. Demokratik kurum ve kuralların en iyi işlediği düşünülen bir süper güç aylardır demokratik seçimleri bile sükûnetle tamamlayamıyor. Ortadoğu'ya demokrasi ihraç etmek için ülkeler işgal eden, bu uğurda yüz binlerce sivilin ölümüne neden olan Amerika meğerse ciddi bir demokrasi sıkıntısı yaşarmış. Trumpçılar seçim sonuçlarını kabul etmezken Bidencılar barışçıl gösterilere bile tahammül edemez hale gelmiş.

Böyle şeyler görünce üzülüyorum. Amerikalı dostlarıma hatırlatmak istiyorum. Demokrasi sadece sandıktan ibaret değil. Barışçıl gösterilere de tahammül gösterilmeli. Üç beş ipsiz Kongre binasını bastı ve beş saatin sonunda çıkartıldı. Nedir yani? Gören de Kongre binası savaş uçaklarıyla bombalandı zanneder. Hepi topu bir kürsüyü alıp götürmüşler. Ama Bidencılara sorarsanız bunlar dünyanın en büyük teröristleri ve en azılı darbecileri. Yanlış anlaşılmasın. Hiçbir suçu ve hiçbir suçluyu masum göstermeye çalışmıyorum. Sadece Amerikalı dostlarımıza biraz empati çağrısında bulunuyorum. Dünyanın dört bir tarafına yaşattıkları zulmün onda birini görünce feleklerini şaşırdılar. Fırsat bulurlarsa Trump'ı ve takipçilerini asarlar. Bundan zerre kadar şüphem yok.

Zaten Trump'ı yalnızlaştırdılar. Özür dilemesini sağladılar. Sırada Trumpizmin ezilmesi var. Yakın zamanlarda öylesine bir medya kampanyası göreceğiz ki, bu yeni esen havanın aksine tek bir laf etmek dahi deli ilan edilmeye yetecek.

Sadece şunu sormak istiyorum. N'oldu ey Amerika? Yol çekirdin Gezi'ye, FETÖ'ye. Reks edirdin darbecilerle, vandallarla. N'oldu? Zor mu geldi?