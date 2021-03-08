Yaklaşık bir yılın sonunda koronavirüsü beni de buldu. İki haftalık bir tedavi sürecinin ardından yavaş yavaş normale dönüyorum.

Gerçi artık hepimizin etrafında bu virüsle boğuşmuş birileri bulunuyor ama bir de ben aktarayım sizlere kişisel tecrübemi.

Öncelikle çok ağır geçirmediğimi söylemem lazım. Göz ve kas ağrıları, hafif öksürük ve titreme gibi belirtiler yaşadım. Onun dışında ateşlenme, sırt ağrısı ve baş ağrısı gibi sorunlarım pek olmadı. Ama herhangi bir viral hastalıkta olduğu gibi ciddi bir halsizlik ve yorgunluk kaçınılmaz olarak yaşanıyor.

Sanırım herkesin tecrübesi bünyesine göre farklılık arz ediyor ama benim için çok ağır bir süreç değildi. Normal şartlarda nezle ve grip gibi hastalıkları oldukça ağır geçirdiğimi söyleyebilirim. Genelde ciddiye almadığım için günlük profesyonel yaşamımı aksatmadığım için bir türlü dinlenme fırsatı bulamam ve dolayısıyla kolay kolay toparlayamam. Ama korona sürecinde zaten izolasyonda olduğumuz için bolca dinlenme fırsatı bulduğum için olabilir hastalığın dördüncü ve beşinci gününden itibaren iyileşme sürecine girdimi söyleyebilirim. Ama ilk üç gerçekten sarstı. Zaten dinlediğim başka hikayelerde de iki veya üç gün boyunca herkesin sarsıldığı görülüyor.



Hastalığı nasıl atlattım

Hastalığı hafif atlatmanın en önemli yollarından birinin her zaman olduğu gibi erken teşhis olduğunu düşünüyorum. Çevremde duyduğum birkaç örnekte doktora başvurmakta gecikenlerin ağır hastalandıklarını duyduğumdan semptomları hisseder hissetmez yarım gün içinde test yaptırdım. Aslında çok da ciddi bir semptom yoktu. Sabah hafif bir öksürük başladı. Belki boğazımda bir gıcık olmuştur dedim. Üç saat sonra birkaç kez öksürdüm. Bir iki saat sonra tekrar öksürdüğümde hemen test yaptırmaya gittim. Bildiğiniz gibi test yaklaşık 10-12 saatte sonuç veriyor. Akşamüzeri verdiğim testin sonucu gelmeden ben zaten kendim pozitif olduğumu gece titremeler geldiğinde anladım. Ağrıkesici falan alıp yattım. Zaten sabah kapımda filyasyon ekipleri belirdi. Bana ilaçlarımı verip eşim ve çocuklara test yaptılar. Onların testi önce negatif çıktı. Hepimiz ayrı bir odada kendimizi izole ettik. Dört gün sonra tekrar gelene ekip ikinci bir test yaptı ve onların da testleri pozitif çıktı. Şimdi onlar da toparlamaya başladı diyebilirim.

Tüm süre zarfında ekiplerin gerçekten kusursuz çalıştığını gördüm. Aile hekimimizden vefa gruplarına, 112'den filyasyon ekiplerine kadar kimi aradıysak anında cevap ve hizmet aldık. Hatta onlar bizi sürekli arayıp defalarca kontrol ettiler. Bir psikiyatrist bile arayıp ruh sağlığım hakkında sorular sordu ve yardıma ihtiyacım olup olmadığını öğrenmek istedi. Bütün bunları görünce insan daha da güvende hissediyor kendini.

Yine süreç esnasında birçok eş dost sağ olsunlar hiç yalnız bırakmadı. En büyük moral desteği de sanırım insanların arayıp sorması oluyor.

Bu vesileyle arayıp soran duasını esirgemeyen herkese tekrar tekrar teşekkür ederim. Ben düzeldim. Allah tüm hastalara şifa versin.