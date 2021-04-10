Amerikalı meşhur Profesör Francis Fukuyama, Türkiye'nin İnsansız Hava Araçları'na dair bir yazı yayınladı. Hem de ne yazı... Para verseniz yazdıramayacağınız cinsten...

Fukuyama, Türk İHA'larının dünya çapında kara gücünün doğasını değiştirdiğini iddia ediyor. Birçok askeri operasyonda bunun açıkça kanıtlandığını örnekleriyle gösteriyor. Ayrıntıya girmiyorum. Bunlar aslında bizim bilmediğimiz gerçekler değil.

Ama Türkiye'de öylesine bir muhalif topluluk var ki, Türkiye'nin başarılarıyla gurur duyanlarla alay etmeyi alışkanlık haline getirdiler. Herkesi yandaş etiketine maruz bıraktılar. Bakalım Türkiye'nin askeri başarılarını yere göğe sığdıramayan Fukuyama'yı da yandaşlıkla suçlayacaklar mı? "Kaç para aldın?" diyecekler mi? Belki "cahil" diyenler de çıkabilir. Gerçi Batılılara karşı kompleksleri nedeniyle bu lafları bir Amerikalıya edemezler. O yüzden de büyük oranda görmezden geliyorlar.

Bilmeyenler için kısaca özetleyelim. Fukuyama, özellikle doksanlı yıllardan bu yana dünya düzeni tartışmalarının merkezinde yer alan bir isimdir. "Tarihin sonu" olarak adlandırdığı iddiası bugün hâlâ tartışma konusudur. En etkili akademisyenlerden olduğu söylenebilir. Çok yazar. Yazdıkları genelde olay olur. Öyle Türkiye dostu falan olduğunu da iddia edemezsiniz. Aksine liberalizmin ve Batıcılığın önde gelen savunucularındandır. Ama o bile Türkiye'nin başarılarına kayıtsız kalamamış. Amerikan merkezli uluslararası sistemin ciddi sarsıntılar geçirdiği bir dönemde Türkiye gibi bir ülkenin başarılı stratejik yatırımlar sayesinde önemli bir güç olduğunu ve ciddi bir güç boşluğunu doldurduğunu teslim ediyor.

Gerçekten son dönemde yaşananlar düşünüldüğünde Türkiye'nin özellikle asimetrik savaşların yapısını dönüştürdüğünü söyleyebiliriz. Tüm dünya Türkiye'nin yaptığı askeri operasyonları ve bu operasyonlarda İHA'ların kullanımını hayranlıkla seyrediyor.



STRATEJİK YATIRIM

Türkiye tabii ki dünyanın en büyük ordusuna sahip değil. En gelişmiş savunma teknolojisini ürettiğini de söylemiyoruz. Ama öylesine bir alana ve o kadar akıllı bir yatırım yapıldı ki, dünya tarihine geçecek ve Türkiye'ye sınıf atlatacak cinsten. İşte buna stratejik yatırım adını veriyoruz.

Bu başarı her şeyden önce bir siyasi iradenin göstergesidir. Yıllar boyu Amerika'dan ve İsrail'den İHA istedik. Alamadık. Biz de yerel kaynaklarımızla üretmeye karar verdik. O zaman da alay etmeye kalkışanlar oldu. Ama Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade sayesinde yerli SİHA'ları üretmekle kalmadık, Türkiye'nin işine en çok yarayacak SİHA türünde dünyanın öncüsü haline geldik. Yine bu sayede Suriye, Kuzey Irak, Libya ve Karabağ'da büyük zaferler kazandık.

Düşünsenize... Fukuyama, "Türk SİHA'ları kara savaşını dönüştürüyor" derken Türkiye'deki muhalifler Türk SİHA'larını küçümsemekle meşgul. Birisi çıktı, SİHA'ların çok da büyük bir başarı olmadığını ve Youtube izleyen herkesin yapabileceğini iddia etti. Bir diğeri daha da ileri gitti. Marketten bile satın alınabileceğini söyledi.

Bu zırvalıkları konuşan veya bu zırvalara inananlar yakında Fukuyama'yı da yandaş diye itham ederse hiç şaşırmayın. Nefretten gözleri körelmiş olanların bu ülkenin kat ettiği mesafeyi anlamalarını ve bundan mutluluk duymalarını beklemiyoruz. Ama tüm bu şamataya ve karalama kampanyalarına rağmen Türkiye muazzam dönüşümlere imza atıyor. Aynı irade devam ettikçe Türkiye daha da güçlü hale gelecektir. Kimin ne dediğinin pek önemi yok.