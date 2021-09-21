Israrla söylüyoruz ama dinletemiyoruz. HDP ile PKK arasında bir fark yoktur. HDP, PKK'nın uzantısıdır. Buna inanmak istemeyen veya daha doğrusu bunu bilmezden gelen Kılıçdaroğlu'na en net cevabı Sezai Temelli vermiş. "Kürt sorununu HDP ile çözeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na, Temelli adres olarak İmralı'yı göstermiş. HDP'nin sahibinin PKK olduğunu anlatmış.

Bunda tuhaf bir durum yok. HDP baştan beri aynı çizgide. PKK ile olan bağlantısını hiçbir zaman inkâr etmedi. Onlar "Sırtımızı Kandil'e dayıyoruz" diyor. Millet İttifakı, "HDP'yi şeytanlaştırmayalım" diyor. Onlar teröristbaşı "Apo'nun heykelini dikeceğiz" diyor. Kılıçdaroğlu, "Demirtaş'ın hapiste olması zulümdür" diyor. Meral Akşener, Demirtaş'la kahvaltı yapacakmış. Kılıçdaroğlu, PYD'yi terör örgütü olarak görmezmiş. PYD, Türkiye'ye saldırmazmış. Tüm bu laflar edilirken, Millet İttifakı'nın kendini mecbur hissettiği HDP yerinden bir adım kıpırdamadı. Aksine özgüveni gittikçe arttı.

Oy uğruna bu bağlantıyı görmezden gelenler lütfen şaşırmış gibi yapmasın. Çok basit bir gerçeği inkâr etmenin bir anlamı yok. Bundan yaklaşık iki yıl kadar önce konuya dair nihai kanaatimi beyan etmiştim. Tekrar edelim. Millet İttifakı öylesine bir hale geldi ki, şeytanla bile pazarlık ve ittifak yapmayı uygun görüyor.

Bu konuda HDP kadar bile olamadılar. HDP'liler kendi bildiklerinden ve düşündüklerinden zerre kadar taviz vermiyorlar. Vermeyecekler de. Eğer kamuoyu önünde taviz vermiş gibi görünseler dahi kapalı kapılar ardında çok daha büyük tavizler kopartacaklarından emin olabilirsiniz.

Aslında Sezai Temelli bir konuyu çok açık biçimde dile getirmiş. Kıvırmanın anlamı yok. Bütün pazarlığın PKK üzerinden olacağını söylemiş. HDP'yi razı etmenin yolunu göstermiş. O da PKK'yı razı etmekmiş. Aranızda PKK'nın neye razı olabileceğini bilmeyen var mı?

PKK ve benzeri örgütler ne istediklerini hep çok iyi bilirler. Çünkü bizim gibi gündelik yaşamlarında rasyonel hareket etme kaygısına sahip değildirler. Saplantılı ideolojik tutumları için insan öldürecek kadar raydan çıkmış teröristler, sizin bahsettiğiniz siyasi müzakere işini komik bulurlar. Terörist müzakere etmez. Saplantısını tatmin edene kadar şiddete başvurur. Daha vahimi de var. Terör örgütleri varlığını sürdürmek için şiddete mecbur olduğunu düşünür. Dolayısıyla hedef olarak sunduklarına ulaşsalar bile şiddetten vazgeçmezler. Terörizm öldürdükçe var olan ve var oldukça öldüren yapıdır.

Millet İttifakı ne istiyor? PKK'yı HDP içinde, HDP'yi de Millet İttifakı içinde kamufle ederek seçim kazanmak istiyor. Ama HDP'nin veya PKK'nın kamufle olmaya hiç niyeti yok. "Duyduk, duymadık" demeyin.