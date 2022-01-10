Sosyal medya işlerinin tekniğinden pek anlamam. Yoğun kullandığımı bile söyleyemem. Bir twitter hesabım var. Ufak tefek şeyler yazarım. Bir de gündemi kabaca takip etmek için kullanırım.

Son günlerde dikkatimi çeken bir durum var. Ne zaman twitter'a girsem karşıma takip etmediğim hesaplar çıkıyor. Neredeyse hepsi ekonomist. Ve hepsi "ülkenin battığını" söylüyor. Ballandıra ballandıra... Birçoğunu tanımıyorum. Ama nedense hep aynı isimleri görüyorum. Öylesine bir bombardıman ki, takip ettiğim hesaplar bile karşıma çıkmıyor. Sadece bunlar var.

Merak ettim. Çevremde birkaç kişiye sordum. Onlar da aynı durumla karşılaştıklarını söylediler. Sonra birkaç bilene sordum. "Nedir bu durum" dedim. Genelde aynı cevabı aldım. Çeşitli logaritmalar kullanılarak gündem belirlenebiliyormuş ve biz de böylece yoğun bir propagandaya maruz kalıyormuşuz.

Derdim Türkiye'ye nasıl operasyon çekildiğini anlamak ve anlatmak değil. Ona zaten alıştık. Böylesi bir konuyu ele almak için bu kadar teknik işlere girmeye gerek yok. Amerikan başkanları bile Türkiye'ye operasyon yaptığını veya yapacağını zaten açıkça birkaç kez dile getirdiler. Bunu artık tartışmıyorum. Zaten haber değeri de bulunmuyor.

Beni bu işte asıl ilgilendiren gördüğüm twitlerin havasıydı. Kullanılan yöntem dikkatimi çekti. Neredeyse tamamı korku pompalamak üzere kurgulanmış. Tarihin hiçbir döneminde ülke ekonomisi bu kadar kötü olmamış. Bir ay sonra perişan olacakmışız. Aç kalmak istemiyorsak dövize yatırım yapmalıymışız. Bir ay sonra çok geç olacakmış. Falan filan... Muhtemelen hepiniz gördünüz.

Sonra düşündüm. Ben bu hesapları takip etmiyorum. Ama önüme gelenlere bakınca bile "yuh" demeden kendimi alamıyorum. Ya bunları takip edenler ve bunlara inananlar ne yapsın? Korkunç bir durum değil mi? Sürekli korku, nefret ve ümitsizlik diline maruz kalıyor insanlar.

Hadi sosyal medyayı geçtim. Bakmazsınız, olur biter. Bu ülkede yedi gün, yirmi dört saat Halk TV izleyen, Sözcü okuyan insanlar var. Korku tünelinde yaşıyor garipler. Bitmeyen kabus gibi...

Bunun adı psikolojik şiddettir. Gerçekten dengeleriyle bu kadar oynanmış insanların normal düşünebilmeleri çok zor. Allah yardımcıları olsun. Ben sosyal medyada önüme düşenlere katlanamıyorum. Onlar bu durumu sürekli yaşıyor.

Hayır, saçma bir iyimserlik havası içinde değilim. Ekonomik şartları görebiliyorum. Ama "ülke batıyor" korkusuna inanacak kadar aptal da değilim. Doksanlarda batmayan ülke bugün mü batacak? Bence siz de çıkarın üzerinizdeki bu deli gömleğini. Kurtulun bu korku teröründen. İtibar etmeyin böylesi operasyonlara. En azından kendi ruh sağlığınızı koruyun.