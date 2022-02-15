Cumhurbaşkanı Erdoğan geniş bir heyetle Birleşik Arap Emirlikleri'ne çıkarma yaptı desek yeridir. Biz de bir grup gazeteciyle heyeti takip ediyoruz. Erdoğan iner inmez resmi görüşmelere başladı. Çok sayıda işbirliği anlaşması yapılacağı öngörülüyor.

Geçen ay Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye yapılan ziyarette kapsamlı bir işbirliğinin temelleri atılmıştı. Şimdi çok daha yoğun bir gündem var. Yıllar süren soğukluğun ardından Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle yeni bir ilişkiler dönemine girdiğini söyleyebiliriz.

Soğukluğun kaynakları büyük oranda ortadan kalktı ve küresel gelişmeler, bölgesel işbirliğini zorunlu kılıyor. Belirsizliklerin hâkim olduğu bu dönemde Körfez ülkeleri, ABD'nin eski rolünü yerine getirmediğinin farkında.

BAE, özellikle İran'ın bölgesel hedeflerinden rahatsız. Ve Türkiye gibi güçlü bir ülkeyle yakınlaşmak bu nedenle BAE için önemli.

Gündemin öncelikli başlığı ekonomi alanında toplanmış. Ama benim BAE'den kişisel olarak edindiğim izlenim, daha ötesine geçme arzusu. Bu ziyaret sırasında daha önceden tanıdığım birkaç uzmanla görüşme fırsatı da buldum. Sürekli benzer sorular soruluyor. Türkiye'nin bu işbirliğini ne kadar derinleştireceğini merak ediyorlar.







Aslına bakarsanız siyasi ve askeri alanlarda işbirliği aradıkları belli. Hatta bazıları Katar örneğini gösteriyor. Türkiye'nin Katar'da bulundurduğuna benzer askeri birlik bulundurup bulundurmayacağı soruluyor.

Bu kadarının abartılı olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Bence öyle düşünmeyin; BAE çapında bir devletin böylesi güvenlik endişelerine sahip olması şaşırtıcı değil. Uzun süredir hem bölgede hem de bölge dışında Amerikan merkezli bir güvenlik sistemine yatırım yaptılar. Ama şimdi bu yatırımın beklenen sonucu vermeyeceğini gördüklerinden bölgesel güvenlik mekanizmalarına odaklanmak zorundalar.

Türkiye ise BAE ile özellikle ticari zeminde başlayacak bir ilişkiyi daha da geliştirmeye açık gibi. İki ülkenin birbirini tamamlayan kaynak ve kapasiteleri var. İlişkiler gelişmeye müsait.