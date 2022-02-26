Aslında her şey Putin'in istediği gibi ilerliyordu. Böylesi bir kapsamlı işgale girişmeden de istediklerini parça parça alabilirdi. Donetsk ve Luhansk'ı bağımsız devletler olarak tanıdığında Batılı ülkeler geçiştirmeye çalıştı. Ve bence tüm Ukrayna'da yavaş yavaş bir kukla yönetim kursa da ses etmeyeceklerdi.

Bunu da kolayca elde edebilirdi. Ama sanırım o büyüklenmeyi tercih etti. Neden olduğunu bilemiyorum. Zamanla göreceğiz. Ya gereksiz bir endişeye kapıldı ya da gereksiz bir özgüven. Gerçi açıklamalarına baktığınızda özgüven patlaması yaşadığı görülüyor. Kendine göre tarih tezleri ortaya atıyor. Tüm dünyaya ayar veriyor.

Biraz gerçeklikten kopuk, biraz da karışık bir kafa. Aslında şimdiye kadar biz Putin'i hep soğuk bir hesapçı olarak gördük. Ama şimdi o gitmiş, yerine coşku dolu ve rahatsız edici biri gelmiş. Ukrayna'nın egemenliğini tanımıyor. O da yetmezmiş gibi tipik bir revizyonist dil kullanıyor. Sanki tüm dünyayı kendine düşman etmek istiyor. Zaten dünya sistemine meydan okumak istediğini ve sonuna kadar gideceğini görebiliyoruz da bunu böylesine bir dille ve böylesine tavırlarla ortaya koymasını anlamak zor.

Sadece propaganda savaşını kaybetmesinden bahsetmiyorum. O kısmı çok önemli değil. Avrupa'yı provoke etmesinin Batı ittifakını birleştireceği fikrine pek katılmıyorum. Aksine Putin, kaba güç kullandıkça Batı ittifakı pasifleşiyor. Birlik sergileyemiyor.

Ama Putin'in stratejik anlamda kafası karışmış görünüyor. Abartılı özgüven, sınırsız yayılma hevesi, imparatorluk sevdası gibi unsurlar birleştiğinde oldukça sağlıksız karar alma mekanizmasının doğumuna neden olur. Bu gibi durumlarda Putin'in zamanlama, maliyet ve asıl hedeflere odaklanma gibi konularda daha dikkatli olmasını beklerdim. Ama Putin tam tersine öfkeli, aceleci ve tamahkâr görünüyor.

Bu kadar romantik bir ton, kendisi ve ülkesi adına iyi bir gösterge değil. Önümüzdeki süreçlerde çok fazla hatalı karar alabileceğini işaret eder. Reelpolitik ile ideolojik saplantıları birbirine karıştırmaya başladıysanız hem kendi başınıza hem de dünyanın başına bela olursunuz. Son günlerde söyledikleri üzerinden ve Ukrayna'da kapsamlı bir işgale girişmesinden bende böyle bir izlenim uyandı.

Putin şeytanın atına binmiş. Nereye kadar gideceğini Allah bilir. Tarih bu tür liderlik hatalarıyla doludur. Putin öyle veya böyle çok geç de olsa bir duvarla karşılaşacak. Gözünü öylesine karartmış gibi görünüyor ki, duvara toslayacaktır.