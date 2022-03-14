Etrafınızda savaş varsa endişelenmek gayet doğaldır. Ukrayna Savaşı da başta ekonomik ve jeopolitik olmak üzere birçok endişeye neden oluyor. Savaşın petrol fiyatlarına, tarım ürünlerine etkisi malum. Yaz döneminde Türkiye'nin turizm gelirlerini de etkilemesi bekleniyor.

Savaşan taraflardan biri olmasak da şimdiye kadar dengeli bir dış politika izlemiş olsak da bu tür kaçınılmaz etkileri olacaktır. Karadeniz'in jeopolitik geleceği ise çoğunlukla savaşın sonucuna bağlı olacak. Eğer savaş uzun sürecek olursa Karadeniz bölgesi istikrarsız bir coğrafyaya dönüşecek. Yok eğer Rusya'nın açık zaferiyle sonuçlanacak olursa bu kez de Karadeniz'deki Rus etkisi Türkiye'nin üzerine yeni bir baskı bindirecek.

Ama durum Türkiye açısından karalar bağlayacak kadar ürkütücü değil. Aksine hepimizin çekimser ve utangaç biçimde düşündüğü fakat pek dile getirmediği ihtimaller de var. Açıkça konuşmak lazım. Rusya'nın Ukrayna'da tıkanıp kalması, Batının onunla uğraşmak durumunda olması, Türkiye mevcut tutumunu sürdürebildikçe bir avantaja dönüşecektir.

Bugün Ukraynalılar da Ruslar da Türkiye'yi en yakın partnerleri olarak görüyor. Batı ise Türkiye'ye baskı uygulamakta güçlük çekiyor. Bu sayede belki de Türkiye Rusya'nın Batı'ya açılan kapısı haline gelebilir. Ticaret konusunda yaptırımlar nasıl şekillenecek veya baskı ne kadar artacak bilemiyoruz ama Rusya Türkiye için büyük bir pazar haline de gelebilir. Rusya sokaklarından gelen verilere bakarsanız Türkiye'nin tek güvenilir ülke olduğunu düşünüyorlar. Gerçekten de Türkiye bu konuda çok sağlam bir ilke ortaya koyuyor. İran nükleer müzakerelerinden bu yana yaptırımlara taraf olmamaya çalışıyor. Rusya'ya yaptırım meselesi Avrupa için daha karışık bir denklem olduğundan bu kez Türkiye'nin manevra alanı daha da geniş.

Böylesi bir belirsizlik döneminde birçok aktör baltaları gömme taraftarı. İsrail başta olmak üzere Doğu Akdeniz ülkeleri de Türkiye'ye yönelik tavırlarını değiştirmeye başladı. Yunan başbakanının ziyareti büyük önem taşıyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz stratejisi ise İsrailler Yunanları teşvik ediyor olabilir. Bu da yıllar süren kuşatmanın bütünüyle yarıldığını ve diplomatik olarak da Türkiye lehine çözüleceğini gösteriyor. Avrupa'nın hem Rus gazı hem de Doğu Akdeniz gazı için tek bağlantısı Türkiye olacak gibi.