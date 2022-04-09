Rusya'nın çekildiği bölgelerden gelen görüntüler gerçekten çok üzücü. Elleri arkasından bağlı insanların enselerine kurşun sıkarak infaz etmişler. Cesetler yollara saçılmış.

Savaş maalesef sadece askerler arasında cereyan etmiyor. Modern savaşlar özellikle sivil insanlara, askerlerden daha fazla zarar verir hale geldi. Bundan çok değil iki ay önce gayet normal yaşamları olan, hiçbir devlet planlamasıyla zerre kadar ilgisi bulunmayan insanlar şimdi canlarını, mallarını ve yakınlarını kaybediyor.

Kimileri bu görüntüleri propaganda savaşının bir parçası olarak görüyor. Doğrudur. Ukrayna gerçekten çok başarılı bir iletişim yöntemi sergiledi. Sahada olan biteni sürekli sosyal medya üzerinden paylaştılar. Zelenski, oldukça iyi kurgulanmış yerlerde çok başarılı konuşmalar yaptı. Dünya kamuoyunun dikkatini çekebilecek ve Ukrayna'nın haklı mücadelesini gösterecek her şeyi yaptılar.

Ama bu tek başına Ukrayna'nın başarısı değildi. Batı kamuoyu zaten verilen mesajı almaya meyilliydi. Üstüne üstlük Batı'nın propaganda kanallarının hepsi devredeydi. Böyle bir propaganda savaşını zaten Rusların kazanma ihtimali yoktu.

Ama bu görüntüleri sadece iyi sahnelenmiş bir Ukrayna propagandası olarak görmek çok yanlış olur. Biliyoruz ki, savaşlarda bu tür görüntüler zaten doğar. Ayrıca savaşan taraflardan biri Rusya ise sivil zayiatın artışı hiçbirimizi şaşırtmaz. Daha dün Halep'te olup bitenleri gördük. Çeçenistan'a, Afganistan'a neler yaptıklarını biliyoruz. Rus ordusunun tarihi bir alışkanlığıdır, girdiği şehirleri düzlemek. Burada da benzer bir durumla karşılaşıyoruz.

Ancak Batı'nın ikiyüzlülüğünün de altını çizmeden geçmemek lazım. Ölüm sayılarını ve şiddeti kıyaslamak doğru olmayabilir. Her bir insanın yaşamı tabii ki azizdir. Ancak Bosna'da yüz binler katledilirken, Halep yerle bir edilirken, kimyasal silahlar kullanılırken tüm bunlara karşı üç maymunu oynayan Batı, şimdi Buça'daki 200 sivil kayıp üzerinden ortalığı ateşe verecekmiş. Sahtekârlık!

Ukraynalıların canı Müslümanların canından daha kıymetli olduğu için mi? Evet maalesef biraz öyle. Araplar, Çeçenler, Afganlar ve diğer Müslümanlar insandan sayılmıyordu.

Ama dahası da var. ABD bu savaşın devam etmesini ve Avrupa ile Rusya arasında kan davasına dönüşmesini istiyor. Bunun için sivillerin katliam görüntüleri birer propaganda aracına dönüşüyor. Rusya'ya yönelik lanetleme seansları için kullanılıyor. Bu sayede Rusya dışlanacak ve barış ihtimalinin önü kapanacak. Yani gerektiğinde Hıristiyan'a da acımazlar.