Muhalefetin adaylık meselesini her konuştuğumuzda "bunu neden merak ediyorsunuz" diye soruyorlar. Şahsım adına çok merak ettiğimi söyleyemeyen ama toplumun en azından süreci merakla izlediğini söyleyebilirim.

Neden merak edilmesin ki? Aşk var. İhtiras var. Entrika, gizem ne arasan var. Netflix dizisi gibi maşallah! Önce CHP'nin içinde operasyonlar, fotoğraf ifşaları, dosya savaşları ve sosyal medya linçleri yaşandı. Şimdi de ittifak içinde dedikodu tabanlı bir mücadele aldı başını gidiyor. Durum böyle olunca adayı merak etmeyenler bile süreci keyifle izliyor.

Muhalefet kulislerine biraz kulak kabartırsanız ne demek istediğimi anlarsınız. Bazı yapılan açıklamaların öyle tesadüfen yapılmadığını ve gaftan ibaret olmadığını görürsünüz. CHP ile İyi Parti arasında kıyasıya bir mücadele yaşanıyor.

CHP büyük ortak olmanın ve HDP desteğinin avantajını kullanıyor. Adaylık konusunu geçiştirerek masayı süreç sonunda CHP'nin adayına mecbur etmeye çalışıyor. CHP'nin eli daha güçlü olduğundan zamanın tadını çıkartıyor ve savunmada kalıyor. İyi Parti ise gördüğüm kadarıyla bayağı aktif ve karşı saldırılar gerçekleştiriyor.

Aslında bu olup biteni okumak için kulis verilerine pek ihtiyacınız yok. Haberlerde geçen mesajları takip etseniz bile işlerin nasıl yürüdüğünü görebilirsiniz. Mesela bu sıralar bazı anket şirketleri İyi Parti'nin oylarını abartarak CHP'yi geçmek üzere olduğuna dair bir dedikoduyu ısrarla yayıyor. Halbuki bu gerçek değil. Gerçek olsa bile HDP desteğini alamadığı müddetçe İyi Parti adayının şansının olmayacağı çok belli.

Zaten Demirtaş'ın Meral Akşener'e yönelik Akşener'in ittifaka zarar verdiğine dair açıklamaları da bununla ilgili. İyi Partili bazı isimlerin Kılıçdaroğlu'nun alevi kimliğini gündeme getirmesini de alttan alta hala bu kimlik meselesini seslendirmesini de aynı kavganın bir parçası olarak görüyorum. Hatta bazı isimlerin bu tür ifadeleri Kılıçdaroğlu'nun yüzüne karşı bile kullandığı söyleniyor.

Hikâye böylesi çekişmeli olunca da gündem olması kaçınılmazdır. Bilmem anlatabiliyor muyum? Meral Akşener'in konuşmalarında Netflix dizilerine referans vermesi boşuna değilmiş. Ama asıl film ittifak içinde çevriliyormuş. Zaman içerisinde bunu daha açıktan göreceğiz.