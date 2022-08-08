Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'y önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Putin ile yapılan görüşmelerden özetle Türkiye ve Rusya'nın işbirliğine derinleştirecek devam edecekleri sonucu çıktı.

Seyahat öncesi hepimizin öncelikli ilgisi Suriye'ye yönelikti. Çünkü ziyaretin ilan edildiği dönemde en fazla gündemde olan konu Tel-Rıfat ve Münbiç bölgelerine yapılması planlanan askeri operasyondu. Fakat görünen o ki, görüşme çok daha kapsamlı bir mantığa dayanıyor.

Suriye konusu da ele alınmış ve Türkiye operasyon konusunda baskısına devam etmiş. Ama asıl büyük ilerleme ekonomik ve ticari anlaşmalar konusunda kaydedilmiş. Temelinde de karşılıklı ticaretin yerel paralarla yapılması var.

Türkiye bu teklifi uzun süredir dile getiriyordu. Ukrayna Savaşı sonrasında Rusya'nın uğradığı ekonomik yaptırımlar da bunun üstüne gelince iki ülke arasında bu anlaşma doğmuş gibi görünüyor. Henüz ayrıntısına pek hakim değiliz. Nasıl bir sistem uygulanacak onu pek bilemiyoruz. Ama bu aslında dünyadaki dolar hakimiyetine yönelik önemli adımlardan birisi. Birçok ülkenin uzun süredir şikayetçi olduğu bu durumu yeni bir dengeye getirmek için belki de öğretici sonuçları olacaktır.

Piyasadaki birkaç istihbarat faaliyetine rağmen henüz Rus gazının Türkiye üzerinden dünyaya açılması konusu netlik kazanmış değil. Ama ben asıl önemli gelişmelerin bu alanda olabileceğine inanıyorum. Avrupa kara kışa hazırlanıyor. Pek de farklı seçenek gündemde yok. Türkiye'nin tahıl koridoru gibi konularda oynadığı kolaylaştırıcı rol Türkiye'nin tarafsızlığının dünya için de ne kadar faydalı olabileceğini sanırım Avrupalılara da göstermiştir.

Eğer buradan bir ilerleme sağlanabilirse tüm Avrupa siyasetinin dengelerinin altüst olacağı bir sonuç çıkabilir.

Soçi tarzı görüşmelerin karşılıklı anlayış çerçevesinde süreceğini düşünecek olursak önümüzdeki dönemde adım adım ilerleyecek bir sürecin belki de bu günlerde inşa edildiğini düşünebiliriz. Hem dünya siyasetinde hem de ekonomisindeki yaşanan gerilimleri Türkiye kendi faydasına aşacak formüller geliştirebilirse hem diplomatik ilişkilerinde hem de ekonomik konumunda önemli başarılar elde edebilir.