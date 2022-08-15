ABD siyasetindeki gerilimler Trump'la ilgili FBI soruşturmasından ibaret değil. Biden'ın yeni dönemde aday olup olmayacağı da tartışma konusu. Ve aslında alttan alta yürüyen bir kavga. Demokratlar içinde büyük bir çoğunluk Biden'ın yeni aday olmasını istemiyor. Çünkü Biden'ın kamuoyu onayı çok düşük. Enerji fiyatlarında yaşanan gelişmeler ve Biden'ın zayıf görüntüsü başta olmak üzere birkaç faktör kamuoyu desteğini önemli oranda geriletti. Buna mukabil Demokratların Biden sonrası için düşündükleri Kamala Harris de beklendiği gibi güçlü bir isim haline gelemedi.

Demokratlar 2024 seçimlerinde bir kazaya uğramaktan önemli ölçüde ürküyorlar. Çünkü Cumhuriyetçilerin çok sert bir görünüşü var. Eğer kendi aralarında sorun çıkmaz ve başarılı bir aday çıkartabilirlerse Cumhuriyetçilerin yeni seçimi kazanma şansı çok yüksek. Adayların başında da doğal olarak Trump geliyor. Tabii ki bu da demokratların korkulu rüyası. Soruşturmaların derinleştiğini görüyoruz. Artık bu tür durumlarda net bir kanaat belirtmek kolay değil ama hikâyeyi nükleer silahlara kadar getiren Amerikan medyasına bakarsanız bu kavga daha da sertleşecek. Gerçi bana nükleer kadar çıtayı yükseltmeleri abartı olarak görünüyor ama Amerikan medyası ve elitleri yüklendikçe alternatifi iddia bile etmek güç hale gelebilir.

Ama dediğim gibi bu "woke" kültürün devirmesi gereken tek aday Trump değil. Trump'ı devre dışı bıraksalar belki Cumhuriyetçiler için daha bile iyi olabilir. Hem bir mağduriyet kazanırlar hem de Trump'ın yerine daha aklı başında bir aday ortaya çıkabilir. Bu yeni adayı da en azından zayıflatmaları gerekecek. Hadi onu da becerdiler diyelim. Biden aday oldukça zayıf bir Cumhuriyetçi adaya karşı bile kaybedebilir.

İşte bu nedenle son günlerde Biden'ın sağlık durumuyla ilgili daha fazla haberle karşılaşacak olursanız şaşırmayın. Aslında Biden'ın sağlık sorunları geçtiğimiz seçim öncesinde de bilinmiyor değildi. Ama o zaman göz ardı edilmişti. Biden yeni dönem için adaylıktan vazgeçmeyeceğini söyledikçe sağlık sorunları çok daha fazla haber yapılır oldu. Bakalım nereye kadar varacak? Amerika'yı dizayn etme yarışı son gaz devam ediyor.