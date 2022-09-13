İyi Parti, milliyetçi tarafını yeniden keşfediyor. Bundan birkaç ay önce görev değişikliğiyle pasif alanlara çekilen milliyetçi isimler tekrar sahnede. CHP'ye verip veriştiriyorlar. Gürsel Tekin, "HDP'ye bakanlık verilebilir" dediği için rahatsız olmuşlar. En son Meral Akşener de açıklama yaptı HDP ile aynı masada asla ve kata bulunamazlarmış.

İyi de, İyi Parti bunu yeni mi fark etti? Bu zamana kadar HDP ile ilgili tartışmaların üzerini bir şekilde örtüyorlardı. Beylik birkaç lafla konu kapatılıyordu. CHP'liler aylar öncesinde de benzer laflar ediyordu. Dursun Çiçek bundan 15 ay kadar önce "HDP'ye iki bakanlık verilebileceğini" söylemişti. O zaman hiç kimseden ses çıkmamıştı. Neden şimdi bu kadar sert çıkış yapıyorlar?

Çünkü bana sorarsanız konu HDP'yle alakalı değil. İyi Parti, HDP üzerinden kriz çıkartıp pazarlık şansını yükseltmek için bunu yapıyor. CHP belli bir süredir kurgusunu gayet başarılı biçimde yürütüyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için bastırdıkça bastırıyor. İyi Parti bu markajı yarmak için çok deneme yaptı. Belediye başkanlarının ismini ortaya attı. "Kazanabilecek biri aday olmalı" söylemi üretildi. Hatta belaltı vuruşlar da yapıldı.

Son günlerde Meral Akşener'in Anadolu'dan yayınladığı videolarda "AK Parti eleştirisi yerine Kılıçdaroğlu eleştirisi" görülüyor. Yani İyi Parti, düştüğü cendereden çıkabilmek için elinden geleni yapıyor.

İttifak bozulursa bunun suçunu CHP ve HDP'ye atmak istiyor. Herkes ittifakı bozmanın "büyük günah" olarak görüleceğini biliyor. Bozacaksanız "adaylık dışı bir argümana" ihtiyacınız var. Pazarlık yapmak istiyorsanız da ittifakı bozmaktan korkmadığınızı gösterebilmeniz gerekiyor. İşte bu nedenle İyi Parti başka bir alanda kriz çıkartarak el yükseltiyor.

Fakat ben CHP'nin ağlarını oldukça başarılı ördüğünü, İyi Parti ne yaparsa yapsın buradan çıkmasının kolay olmadığını düşünüyorum. CHP daha medya gücünü falan yoğun olarak kullanmaya bile başlamadı. İyi Parti bu zamana kadar varlığını korumasını CHP'ye borçlu olsa da bedelini ödediğini düşünüyor. Ama CHP hiç de öyle düşünmüyor. Ve bu bedelin çok daha ağır olduğunu hep beraber göreceğiz.