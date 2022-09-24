Ukrayna Savaşı, Rus ordusunun hem kapasite hem de motivasyon eksikliğini tüm dünyaya ilan etti. Rusya umduğu hızlı sonuçları alamadığı gibi savaşı yavaş yavaş yürütmeyi de beceremedi. Aksine son günlerde Ukrayna ordusu, kaybedilen bazı şehir merkezlerini bile ele geçirmeyi başardı.

Rusya buna karşılık "kısmi bir seferberlik" ilan etti. Topyekûn bir savaştan önce ilan edilebilecek olan "topyekûn seferberliğin" bir adım öncesi. Yüz binlerce insan askere alınacak. Sonuçlarını tartışırız da bu seferberlik ilanının kendisi bile sorunlu gibi görünüyor.

Ruslar bırakın cepheye koşmayı, kaçacak sınır arıyor. Gürcistan sınırında neredeyse izdiham yaşanıyor. Moskova'dan kalkan uçakların biletleri üç-beş katına satılır hale geldi. İnsanlar bazı noktalarda "askere gitmek istemediklerini" açıkça söylüyor. Protesto ediyor. Bu görüntülere bakınca seferberlik ilanının pek başarıyla sonuçlanacağını söylemek zor. Rus ordusunun bu katılımları nasıl tamamlayacağı veya bunlara nasıl eğitim verip cepheye sürebileceği ise apayrı muamma. Dolayısıyla toplamda Rus ordusuna katkısının kısıtlı olacağını düşünüyorum.

Ama bazıları bunun uluslararası sonuçları olacağını düşünüyor. Genelde de 1914'le bağlantısı kuruluyor. Zira Birinci Dünya Savaş'ı, seferberlik ilanları nedeniyle tetiklenmişti.

1914 analojisini kullananlar, başka ülkelerin de seferberlik ilanı nedeniyle bir sarmal halinde dünya savaşı benzeri sonuçların çıkabileceği gibi abartılı okumalar yapıyor. Halbuki alakası yok.

Birinci Dünya Savaşı tipindeki krizler, ittifakların sıkı bir biçimde bağlantılı olduğu düzenlerin sonucudur. Sırbistan'ı kaybetmek istemeyen Rusya seferberlik ilan eder. Rusya'yı kaybetmek istemeyen Fransa da seferberlik ilan eder. Çorap söküğü gibi takip eden ilanların sonunda savaş patlar.

Fakat şu anki durum bunun tam tersi. Aksine dünya sisteminde kutuplaşmanın azaldığı, kimsenin müttefikini savunmadığı bir dönemi yaşıyoruz. O nedenle Rusya'nın seferberlik ilanına kimse benzer bir karşılık vermeyecektir. Hatta İkinci Dünya Savaşı öncesinde olduğu gibi birçok ülke bu gelişmeleri göz ardı edecektir.

O nedenle "Rusya'nın seferberlik ilanı, sadece Ukrayna sahasını ilgilendiriyor" diyebiliriz. Bu da savaşın daha fazla uzayacağını ve sonuç almanın daha da güçleşeceğini gösteriyor.