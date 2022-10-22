Sabah Gazetesi kalabalık bir grup halinde il buluşmaları etkinliği çerçevesinde Ordu'ya bir gezi düzenledi. Benim de geziye katılma şansım oldu. Ordu, benim için hep Karadeniz seyahatlerimin önemli duraklarından olmuştur. Herkese de tavsiye ederim. Ama bu sefer çok özel bir gezi oldu. Hem şehri çok iyi bilen bir ekiple gezdik hem de Ordu'nun çehresinin çok olumlu anlamda değiştiğini görmekten mutlu oldum.

Başta Belediye Başkanı Hilmi Güler olmak üzere Ordulular büyük bir misafirperverlik gösterdi. Kendilerine çok teşekkür ederim.

Bu ziyaret esnasında Başkan Hilmi Güler'den 3 yıllık icraatını dinleme ve hepsini yerinde görme şansımız oldu. Gerçekten kısa sürede çok kritik ve pratik atılımlar yapılmış. Beş belediye şirketi kurulmuş ve tarımdan enerjiye, turizmden bilişime muazzam gelişmeler yaşanmış. Başkan Hilmi Güler, devlet ve siyaset tecrübesini resmen Ordu'nun hizmetine sunmuş.

Bu ziyaret tam da benim ülkedeki "siyaset ve liyakat eksikliği"ne dair çokça düşündüğüm bir döneme denk geldi. Okuyanlar bilir, muhalefetin gerçekçi siyaset yapmaktan uzak olduğunu, bu nedenle de liyakat ve tecrübe sahibi liderlikler üretemediğini belli bir süredir yazıyorum.

Hilmi Başkan bu anlamda tam tersine başarılı bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Enerji Bakanlığı başta olmak üzere devletin önemli kademelerinde öylesine bir tecrübe ve teknik bilgi geliştirmiş ki, şehrin temel sorunlarını kısa sürede tespit edip bir orkestra şefi gibi yönettiği belediyenin tüm bu alanlara el atmasını sağlamış.

Ama teknik bilgi tek başına meseleyi çözmüyor. Siyasetin içinden gelen yöneticilerde gözlemlediğim bazı özelliklerin Ordu'da devreye girdiğine de şahitlik ettim. Siyasetin içinden gelenlerin sokaklarla kurduğu iletişim işin rengini baştan sona etkiliyor. Hilmi Başkan'ı sokakta yürürken görseydiniz ne demek istediğimi anlardınız. Babacan bir tavırla hem vatandaşla iyi bir iletişim kurmuş hem de Ordulu siyasiler arasında kendine ayrıcalıklı bir yer edinmiş. Soyadı gibi güler yüzüyle herkesin ulaşabildiği ve etkilendiği bir başkana dönüşmüş.

Ülkemizdeki birçok kurumun sanırım ihtiyacı olan tam da buna benzer örnekler. Umarım sayıları çoğalır. Gerçek siyaset yerine kurumsal dizaynlarla siyaseti idare etmeye çalışan ve bu nedenle de becerikli liderler çıkarma sorunu yaşayan muhalefete de bu tür örnekler ders olur.