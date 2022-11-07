Muhalefet başörtüsü çıkışının nereye varacağını pek düşünmemiş ama gelin biz adım adım nasıl bir süreç geçireceğimizi değerlendirelim.

AK Parti anayasa değişiklik teklifini şekillendirecek ve muhalefetin önüne getirecektir. AK Parti ve MHP oyları tek başına anayasa değişikliğini Meclis'ten geçirmeye yetmiyor. AK Parti'nin 286, MHP'nin 48 vekili var. Toplamda 334 yapar. Anayasa değişikliği için 400 sayısı gerekiyor. Referanduma gitmek için ise 360 lazım. Yani ikisi de olmuyor.

Bu nedenle muhalefetin desteğine ihtiyaç var. CHP'nin evet oyu vermeyeceğini artık hepimiz anladık. Geriye muhalefetin diğer partileri kalıyor.

CHP'nin ortakları burada bir tercih yapacak. Ya CHP'yle ya da Cumhur İttifakı'yla beraber oy kullanacak. Bunun muhalefet cephesinde ne tür bir parçalanmışlık görüntüsü bırakacağını bir kenara bırakıyorum. Sayılar üzerinden gitmeye devam edelim.

Eğer İyi Parti destek verirse, sayı 371 yapar ve referanduma gideriz. Yok eğer İyi Parti de "hayır" der, HDP "evet" derse 390 yapar. Yine referanduma gideriz.

Muhalefet için birinci öncelik referandumdan kaçmak. O nedenle 400 oyun üzerine çıkmak için HDP, İYİ Parti, hatta CHP bile "evet" oyu vererek rahatça 400'ün üzerine çıkabilirler.

Tabii ki bu da referandumdan kurtuldukları anlamına gelmiyor. Erdoğan'ın hala referanduma götürme yetkisi var. Ve hiç şüpheniz olmasın Erdoğan bunu referanduma götürecektir. Zaten anayasa değişikliklerini referanduma sunmak gerektiğini defalarca söylemişliği var. Bu örnekte de referanduma gideceğinden emin olabilirsiniz.

Geriye muhalefet için tek seçenek kalıyor. Anayasa değişikliği teklifini topyekûn reddederek konuyu kapabileceğini zannetmek. Halbuki CHP, İYİ Parti, HDP, Demokrat Parti, Saadet Partisi hep beraber "hayır" oyu vererek referandum kurtarmayı denediklerinde belki günü kurtardıklarını düşünebilirler ama geleceklerini de ipotek altına almış olurlar. Başörtüsünü tekrar gündem yapan kendileri. Fakat şimdi "hayır" oyu verecek olurlarsa muhalefetin başörtüsü konusunda konumu da netleşmiş olacak. O zaman da bırakın 2023'ü 2028'i bile hayal edemezler.

Kısaca söylemek gerekirse, muhalefet için nerden tutsan elinde kalacak bir durum. O zaman buyurun cenaze namazına. İnsanın kendi kendine ettiğini yedi düvel bir araya gelse edemezmiş. 7 kafadar da bir araya gelmiş, el birliğiyle bunu bulmuş. Ne diyelim? Bize de tebrik etmek düşer. Kendilerini bu üstün başarıları nedeniyle canı gönülden tebrik ederim.