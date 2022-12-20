Dünya siyasetinin gidişatı konusunda hiçbir konu Ukrayna Savaşı kadar belirleyici değil. En azından şimdilik. Ukrayna'daki savaş sonuçlanmadığı müddetçe veya kısa sürede sonuçlanmayacağı netleşene kadar herkesin dikkati Ukrayna'da olacak.

O zamana kadar yeni cepheler açılması pek mantıklı görünmüyor. Evdeki hesap çarşıya ne kadar uyar bilinmez ama büyük güçler konumlarını Ukrayna sonrasında belirlemek istiyor.

Ancak Ukrayna'da işlerin kısa süre içerisinde netleşmesi de pek mümkün değil. Rusya kazanamadığı ve aslında böyle giderse kazanamayacağı bir savaşı sürdürüyor. Daha doğrusu bir noktaya kadar getirebilmek için uğraşıyor. Onurlu bir barış almak istiyor.

Batı tarafı ise dağınık görünse de Rusya'ya karşı direnebiliyor. Ancak aynı dağınıklığın bir sonucu olarak Rusya'nın kesin bir mağlubiyete uğrama ihtimali de pek yok.

Bu nedenle Putin, kendince doğru bir hesapla stratejik hedeflerini küçülttü ve karşı tarafı barışa zorlamaya çalışıyor. Ancak denemeleri de beklediği sonuçları vermiyor.

Bir yandan askeri olarak savunma konumuna geçti, diğer yandan enerji konusunda atak yaparak Batı'daki birlikteliği bozmaya çalışıyor. Özellikle Avrupa'yı direnemez hale getirmek istiyor. Böylece Avrupa, Zelenski üzerinde baskı kuracak ve Ukrayna barışa razı olacak.

Ancak bu hesapta iki sorun var. Birincisi, askeri olarak Rusya kazanım elde edemediği müddetçe Zelenski'nin pozisyonunu değiştirmesini beklemek Putin açısından aşırı iyimserlik içeriyor.

Zelenski kaybetmediği müddetçe kazanan taraftır. ABD desteği devam ettikçe de direnişini sürdürebilir.

Dahası Avrupa'nın ne yaşadığının da etkisi pek önemli görünmüyor. Avrupalılara kalsa Putin'e istediklerini ilk günden kurban edebilirlerdi. Ama buradaki gerçek aktör Avrupa değil, ABD. Zelenski'nin barış masasına oturma kararını sadece ABD verebilir. O nedenle Putin yanlış noktaya baskı yapıyor.

Ve görünen o ki, Putin Avrupa'yı zorlayıp zayıflattıkça Avrupa daha fazla ABD'ye bağımlı hale geliyor. Bazen attığınız adımlar beklentilerinizi karşılamaz, aksine ters teper.

Bu şartlar altında savaşın Rusya lehine sonuçlanması zor görünüyor. İşin ilginç yanı, Rusya yeni hamleler denese de düştüğü durumdan çıkamıyor.