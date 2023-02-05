Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Cin şişeden çıktı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Çatlasalar da patlasalar da motoru da milli muharip uçağını da yapacağız, tankı da yapacağız, Kızılelma’yı da uçuracağız. Çünkü cin şişeden çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük kış tatbikatı olan "Kış Tatbikatı-2023"ü Kars'ta icra etti. 16 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta Türk ve Azerbaycanlıyı yan yana izledik. Muhteşem görüntülerin yer aldığı tatbikatta bazı milli silahlar ilk kez kullanıldı. Gerçekten Türkiye'nin savunma teknolojilerindeki baş döndürücü değişimi yerinde görmek çok önemliydi.







Kars'ta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile sohbet etme imkânı da bulduk. İşte o sohbette Hulusi Akar'ın açıklamalarından bazı başlıklar:

HERKES TÜRKİYE'Yİ HESABA KATMALI: Türkiye'nin kimlikli politikasından bazıları çok rahatsız. Artık ülkemizin etki alanı Afrika, Asya, Avrupa; ilgi alanı ise tüm dünya. Türkiye'nin özne olduğu bilinmeli, ona göre hesap yapılmalı.







37 BİN 500 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ: Çözüm Süreci'nin bitmesiyle 24 Temmuz 2015'ten itibaren bugüne kadar 37 bin 550 terörist etkisiz hale getirildi.

AZERBAYCAN İLE TEK YUMRUK GİBİYİZ: Can gardaşımız Azerbaycan ile kardeşliğimiz tek yumruk, tek yürek olarak devam edecek. Azerbaycan yalnız değil.







YUNANİSTAN ATEŞLE OYNUYOR: Yaklaşık 500 milyar euro borcu olan bir ülkeden bahsediyoruz. Hâlâ kendine göre bir silahlanma sevdasında, ittifaklar peşinde. Sen NATO üyesi ülkesin. Niye başka ittifaklar peşinde koşuyorsun?

TAHIL KORİDORUNDA SORUN YOK: Düzgün, kazasız belasız gidiyor. Orada bir denge kuruldu. Hem Rus hem Ukraynalı bakanla görüşüyoruz.







YERLİ MOTORU DA UÇAĞI DA YAPACAĞIZ

Eskiden tabancalarımız bile yurtdışından satın alınıyordu. Şimdi ise hafif silahların tamamını üretiyor, bunları ihraç ediyoruz. Gemi tasarlıyor, inşa ediyor, ihraç ediyoruz. İHA/SİHA/TİHA, Kızılelma, obüsler, füzeler, Atak helikopterleri hepsini üretiyoruz. "Yerli motor ne oldu?" diyorlar. Yapacağız. Milli bir mesele bu. Çatlasalar da patlasalar da motoru da milli muharip uçağını da yapacağız, tankı da yapacağız, Kızılelma'yı da uçuracağız. Çünkü cin şişeden çıktı.



TEK SEÇENEK F-16 DEĞİL

Aklıselimin hâkim olmasını, ABD'nin bir bütün olarak konuyu değerlendirip karar vermesini, ona göre hareket etmesini bekliyoruz. Meclis'ten arkadaşlarımız da Kongre'de görüşmeler yapıyorlar. Sloganımız, "Güçlü Türkiye, güçlü TSK, güçlü NATO, güçlü ittifak". Ayrıca tek seçenek de F-16 değil diyoruz.