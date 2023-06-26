Rusya'da son derece tuhaf bir darbe girişimine şahit olduk. Sonra yine tuhaf biçimde anlaşma çıktı ve darbe durdu.

Rusya'nın en bilinen paralı savaşçı şirketi Wagner ile Rus ordusunun arası zaten pek iyi değildi. Wagner'in komutanı Prigozhin Ukrayna Savaşı'nın iyi yönetilmediğini söyleyip Şoygu ve Gerasimov'a yükleniyordu.

Ben şahsen başına bir şey gelebileceğini düşünürken o darbeye kalkıştı. Belki de başına bir şey geleceğini o da hissetmiş olabilir. Yoksa Rusya'da darbe yapmaya kalkışmak ciddi bir iştir. Başarılı olamazsanız başınıza gelecekleri hesap etmiş olmanız gerekir.

Ve Rusya'da bir darbenin başarılı olması için hep devletin derinlerinden gelmesi gerektiğini düşünürüm. Bu nedenle Prigozhin'in yaptığı nereden bakarsanız bakın çılgıncaydı.

Ancak işin ilginç yanı Rus devleti hızlı bir şekilde harekete geçip acil tedbirleri alamadı. En azından göründüğü kadarıyla devletin güvenlik güçleri savunmaya geçmek durumunda kaldı. Halbuki bu tür bir ayaklanmaya karşı atak yapmasını ve ayaklanmacıları bulunduğu yerde etkisiz hale getirmesini beklersiniz. Bunun yerine Rus devleti en azından ilk planda askeri karargahları güvence altına almakla uğraştı. Yani büyük oranda savunmada kaldı.

Ayaklanma devam etse Wagner güçleri ne kadar ileri gidebilirdi bilinmez. Ama ordu içinden katılım olmadığı müddetçe başarılı olma ihtimali zaten düşüktü. Fakat Rusya'nın askeri tedbirlerle bu ayaklanmayı kısa sürede bastırma ihtimali de düşüktü. Sonuç itibariyle iki taraf da daha fazlasını göze alamamış ki ortaya bir anlaşma çıktı.

Anlaşma dediysem onu da pek ciddiye almayın. Yine Rus devletiyle ilgili temel bir varsayıma göre Rus devletiyle böyle bir anlaşma yapıp güvende kalamazsınız. Darbe denemesi başarısız olmuşsa, devlet şimdilik anlaşmak zorunda kalmışsa da bunun bir bedeli olur. Önümüzdeki günlerde nereye varacağını göreceğiz.

Ancak şimdiden karşımıza çıkan çok açık bir sonuç var. İkinci kez ortaya çıktı. Rusya gerçek anlamda bir büyük güç olmadığını tüm dünyaya kanıtlamış oldu. Mesele sadece paralı savaşçıların ayaklanmış olması değil. Ayaklanma dünyanın her yerinde her türlü organizasyon içinde olabilir. Önemli olan nasıl bastırıldığıdır.

Rusya gibi bir devlet böylesi bir durumda ayaklanmayı bastırmak yerine savunmaya geçmek zorunda kalıyorsa durum ciddidir. Ukrayna'da hep mobilizasyon sorunu yaşayan ordunun kendi topraklarında da harekete geçmekte ve hareketi sürdürmekte ciddi sıkıntıları olduğu görünüyor. Rus ordusunun hantallığını bir kez daha gördük. Bu haliyle büyük bir güç gibi değil üçüncü dünya ülkesi gibi görünüyor. Ve bu haliyle eğer nükleer silah sahibi olmasaydı emin olun Rus ordusunu kimse ciddiye almazdı.