Başkan Erdoğan Soçi dönüşünde konuştu: Küresel enerji merkezi olacağız

Erdoğan: Son yıllardaki yatırımlarımızla ülkemizi bölge coğrafyası için önemli bir doğalgaz üssü haline getireceğiz. Türkiye’yi önce bölgesinin, sonra da küresel enerjinin merkezi haline getirme hedefimize adım adım yaklaşıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in davetine icabetle Soçi'ye yaptığı ziyaret dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

GİRİŞİMİN CANLANDIRILMASI ÇOK ÖNEMLİ: Karşılıklı saygı temelinde tesis ettiğimiz kurumlar arası diyaloğun faydasını hem ikili ilişkilerimizde hem de bölgesel ve küresel düzeyde gördük. Bunun en güzel örneği, bildiğiniz üzere küresel gıda kriziyle mücadeleye önemli katkı sağlayan Karadeniz girişimidir. Girişimin yeniden canlandırılması tüm dünya bakımından öncelikli bir konudur. İnşallah kısa sürede beklentileri karşılayacak güzel bir neticeye varacağımıza inanıyorum.

TEMENNİMİZ KALICI BARIŞ: 1.5 yıldır süren savaş maalesef hâlâ devam ediyor. Ufukta barışa dair umut verici bir manzara da bulunmuyor. Türkiye olarak dün olduğu gibi bugün de savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz, taraflar istediğinde üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu tekrar ifade ettik. Keza esir takası, Zaporijya Nükleer Santrali gibi konularda olduğu gibi kolaylaştırıcılık rolümüzü de devam ettireceğiz. Temennimiz bir an önce iki komşumuza ve bölgemize zarar veren bu savaşın uluslararası hukuk temelinde adil ve kalıcı bir barışla sonlanmasıdır.

ARAP AŞİRETLERİ ORALARIN GERÇEK SAHİBİ: Suriye'de PKK'ya, YPG'ye karşı artık Arap aşiretlerinin bir bütün haline geldiğini, hatta şu anda katılımın artmasıyla Arap aşiretlerinin güçlendiğini görüyoruz. Sayın Putin de bölgenin sahipleri olarak Arap aşiretlerinin bir araya gelerek terör örgütüne karşı mücadele vermesinin önemli olduğunu söyledi. Şu anda yaşanan, Arap aşiretlerinin birlik, beraberlik içerisinde kendi topraklarına sahip çıkma hamlesidir, adımıdır. Bu bakımdan yaşananları önemli buluyorum. Arap aşiretleri oraların gerçek sahipleridir. Ne PKK, ne YPG buraların sahibi değil, bunlar sadece terörist. ABD'nin bu terör örgütüne yaptığı mühimmat ve silah yardımının bölgenin huzuruna hizmet etmediği görüldü.







ESED TRİBÜNDEN SEYREDİYOR: Esed bizim normalleşmeyle ilgili Türkiye-Rusya-İran-Suriye formatında atılan adımları maalesef uzaktan, tribünden seyrediyor. Yani işin içerisinde bir türlü yer almıyor. Biz ise Suriye'nin bu işin içerisinde yer alacağını ümit ederek bu çalışmalara kapımızı açtık, 'Biz buna varız' dedik. Ancak hâlâ Suriye tarafında olumlu bir tavır yok. Temenni ederiz ki sürecin devamında onlar da masada yerini alır.

PUTİN'İN İKİ İSTEĞİ VAR: Rusya'nın iki tane özel isteği var. Birisi Rusların tarım bankasının, Ziraat Bankası'nın SWIFT sistemine bağlanması. Şu anda yaptırımlardan dolayı Rus bankaları SWIFT sisteminden çıkmış durumda. Biliyorsunuz bu ülke, senede 120-130 milyon ton tahıl ihracatı yapıyor. Satışın devamı için iki şeyin hayata geçmesi lazım. Birincisi satış sonucu parayı alması gerekiyor, ikincisi de taşımada kullanılan gemilerin sigortalanması gerekiyor. Şu anda Sayın Putin 'Bana karşı bunlar edimlerini yerine getirmiyor, getirmediği için de ben bu konuda bunlarla müşterek bir çalışmanın içine girmem' diyor. Bir de tahılın yüzde 44'ü Avrupa'ya gidiyor. Afrika'ya ise yüzde 14'ü gidiyor. Sayın Putin, 'Avrupa zaten bana düşman. Avrupa verdiği sözleri yerine getirmeden ben de bu konuda adım atmayacağım' diyor. Ama şimdilik 1 milyon ton tahılı 6 ülkeye göndermeyi düşündüğünü söyledi. 'Katar ile beraber bunu bir görüşelim' dedi.

KERKÜK'ÜN YAPISINI BOZACAK EYLEMDEN UZAK DURULMALI: Kerkük konusuyla ilgili olarak da gerek Dışişleri Bakanım Hakan Fidan gerekse istihbarat birimlerimiz konuyu sıkı takip ediyorlar. Konuyu takip ediyoruz. Bölgenin barış ve huzuru için Kerkük'ün yapısını bozacak faaliyetlerden uzak durulmalı. Kerkük'ün yapısını bozacak her eylem, Irak'ın bütünlüğünün bozulması demektir. Türkmen yurdu Kerkük, yüzlerce yıldır farklı kültürlerin bir arada barış içinde yaşadığı coğrafya olmuştur. Bu coğrafyanın huzurunun, bütünlüğünün bozulmasına izin vermeyeceğiz.

DOĞALGAZ MERKEZİ KURMA PLANI: Enerji ürünlerinin ülkemiz üzerinden Avrupa'ya ve dünyaya ulaştırılması için farklı projeleri hayata geçireceğiz. Türkiye'de kurulacak doğalgaz merkezi ile hem enerji nakil hem de fiyatlandırma konularında ilerleme sağlanacaktır. Son yıllardaki yatırımlarımızla ülkemizi bölge coğrafyası için önemli bir doğalgaz üssü haline getireceğiz. Türkiye'yi önce bölgesinin, sonra da küresel enerjinin merkezi haline getirme hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Enerji diplomasisinde elde ettiğimiz başarılarla Doğu Akdeniz'de Türkiye olmadan bir adım atılamayacağını kanıtladık. Şimdi de doğalgaz alanındaki anlaşmalarla ülkemizi enerji üssü haline getiriyoruz. Kazan-kazan esasına dayalı olarak yürüttüğümüz Türkiye-Rusya enerji ilişkisini ülkelerimiz menfaatlerine sürdürmekte kararlıyız. Bu konuyla ilgili Türkiye olarak değişik bir plan sunuyoruz. İstanbul'daki Finans Merkezimiz gibi Londra'da, Hamburg'da belli işler için kurulmuş merkezler örneğinde olduğu gibi doğalgazla ilgili de bir merkez kurma planımız var.



'KAÇ MASA KURARSAN KUR SENDEN BİR ŞEY OLMAZ'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgisinin sebebini vatandaşlara bağladığı açıklamalarla ilgili soru üzerine Erdoğan, "Bu sorunun muhatabı aslında Kılıçdaroğlu'nun kendisidir. Bu açıklamaları anlamak mümkün değil. Burada gerçekten akli bir sıkıntı var. Sen kalkıyorsun 11, 12 yenilgi alıyorsun ve yenilgiden sonra hâlâ faturayı millete kesiyorsun. Parlamentoda ne yazıyor? 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyor. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olduğuna göre millet seni istemiyor, sana 'git' diyor. 'Sen bu işten anlamazsın' diyor. Ama sen hâlâ kalkıyorsun '6'lı masa' diyorsun, 'Gerekirse 16'lı masa' diyorsun. Sen kaç tane masa kurarsan kur, senden bir şey olmaz. İnanıyorum ki Türkiye'nin yönetimini CHP ve şürekâsına teslim etmeyen vatandaşım, şehirlerinin idaresini de işin ehline yani Cumhur İttifakı'na teslim edecektir" dedi.



'HANIMEFENDİ EL YÜKSELTME GAYRETİNDE'

Millet İttifakı'nın dağılması ve İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in açıklamalarını değerlendiren Erdoğan, "Anladığım kadarıyla onların bir istişare zemini bile yok. Biri işbirliğinden, diğeri ayrılıktan söz ediyor. Hanımefendinin bu yaklaşımı pazarlıkta el yükseltme gayretinden başka bir şey değil. Geride bıraktığımız seçimde masaya bir oturan, bir kalkan siyaset anlayışından ne kadar tutarsız siyaset yaptıklarını gördük. Seçim yaklaştıkça aynı manzaraları göreceğimizden milletimizin şüphesi olmamalı" diye konuştu.