Teşrik tekbiri, arife gününden başlayarak Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir.

Kurban Bayramı'nın ilk gününe "yevmi nahr" diğer üç güne ise "eyyamü't- teşrik" (teşrik günleri) denir. Bayramdan bir gün önceki güne de "arife günü" denir.

Arife günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar, yirmi üç farz namazının arkasından birer defa;

"Allahu ekber Allahu ekber, La ilahe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber velillahi'lhamd" diye tekbir getirilir ki, buna "teşrik tekbiri" denir.

Anlamı şöyledir: "Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilah yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur."

Teşrik tekbirlerinin başlangıcı Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etme olayına kadar uzanır. İbrahim (a.s.) gördüğü sahih rüya üzerine oğlunu Allah yolunda kurban etmeye karar verir. Kurban hazırlıkları sırasında Cebrail (a.s.) gökten buna bedel olarak bir koç getirir. Dünya semasına ulaştığında Cebrail (a.s.) "Allahu ekber Allahu ekber" diyerek tekbir getirir. İbrahim (a.s.) bu sesi işitince başını gökyüzüne çevirir ve onun bir koçla geldiğini görünce; "La ilahe illallahu vallahu ekber" diye cevap verir. Bu tekbir ve tevhid kelimelerini işiten ve kurban edilmeyi bekleyen İsmail de (a.s.); "Allahu ekber velillahi'l-hamd" der. Böylece kıyamet gününe kadar sürecek büyük bir sünnet başlatılmış olur. (es-Saffat, 37/102 el-Mavsılî, el-İhtiyar li Ta'lili'l - Muhtar, Kahire , I, 87, 88)