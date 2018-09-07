Peygamberimizin adı geçtiğinde 'salat ve selam' getirmek Kur'an'la emredilmiştir.

'Şüphesiz Allah ve melekleri Nebi'ye -Muhammed Peygamber'e- salat ederler. Ey iman edenler siz de O'na salat ediniz.' (Ahzab, 56) Hz. Peygamber'e (s.a.v.) salat ve selamın olmadığını söyleyen bu ayeti reddetmiş olur.

Kur'an'dan bir ayeti reddedenin durumu da malumdur.

Bazı insanlarda ise şeytanın oluşturduğu kibir ve enaniyet efendimizin hak ettiği bu salata engel oluşturuyor.

Salatın sayısı hakkında ise farklı görüşler vardır:

- Bazı alimler her sohbette bir defa yeterlidir derler.

- Bazı alimler hayat boyu bir defa bu ayetin gereği için yeterli olur derler.

- Bazı alimler her adı anıldığında mutlaka salat ve selam getirilmeli derler. En doğru ve ihtiyatlı olanı ise budur herhalde.

Cuma günleri salat ve selamı çoğaltmak sünnettir. En bahtsız ve hüsranda olan kişi ise;

Efendimizin adı anıldığında vurdumduymaz tavrı içinde olan okumuş cahillerdir.