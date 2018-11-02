Peygamberimizin sağlıkla ilgili tavsiye ve uyarılarına peygamber tıbbı diyoruz.

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) bu konudaki uyarıları, sadece; şunu yiyin, şunu yemeyin ile ilgili değildir.

Efendimiz aynı zamanda sağlığımızı etkileyen 'koruyucu tıbba' ait prensiplere de yer veriyor.

Yemeği kaynar yemeyin buyuruyor.

Acıkmadan yemeğe oturmayın, yemekten doymadan kalkın diyor. Midenizi üçe ayırın.

Yemek, su ve dinlenme. Yani midenin bir kısmını dinlenmeye ayırın buyuruyor.

Suyu yavaş yavaş için. Bardağa doğru nefeslenmeyin. Sık sık nafile oruçla midenizi dinlendirin, yemekten önce ve sonra elinizi yıkayın. Yemeği dinlenerek yiyin.

Ramazan aylarında hayli zengin geçen bir iftardan sonra kılınan teravih namazı aynı zamanda yemekleri sindirmeye zemin hazırlıyor. Efendimizin günde iki öğün yemek yediğini biliyoruz. Hatta bazen birkaç hurma ile bir günü geçirdiğini biliyoruz.

Kısacası; sağlık hakkında konuşanların şunu yiyin veya yemeyin cümleleri kadar vücudu sağlıklı yaşama hazır hale getirmeye çağrıda bulunmaları da gerekiyor.