Zekat vermek, malı azaltmaz aksine bereketlendirir. Zekatı verilmemiş mal ise sahibi için günah ve sorumluluk sebebidir

Hz Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu; "Malının Zekâtını ödediğin vakit, üzerindeki borcu yerine getirmiş olursun." Bu hadis müminin mali yönden sorumluluk sınırını belirtir. Kuranı Kerim zekâtı emretmiştir. Zekât bir borçtur. Mutlaka ödenmesi gerekmektedir. Zekât; Müslüman zenginin malı üzerindeki fakirin payıdır. Bu pay ise nakit parada yüzde iki buçuğa, yani kırkta bire denk gelmektedir. Bu miktar yılda bir kez ödenecektir.

Müslüman zekât ödemekle yükümlüdür. Zekâtın miktarının üzerindeki bağış, yani sadaka ise kişinin hür iradesine bırakılmıştır. Dilerse malının üçte birini fakirlere dağıtır. İsterse malının sadece kırkta birini, yani zekâtını.

Hz Peygamber (s.a.v.) şöyle buyuruyor; "Kişi malının zekâtını ödediğinde o malın üzerindeki şerri ortadan kaldırmış olur." Zekâtı ödenmemiş mal, günah ve sorumluluk vesilesidir. Kişi bu malın tümünden sorumlu olur.



BEREKETİ ARTTIRIR

Zekât malı azaltmaz. Bilakis bereketini çoğaltır. Müslümanlar, Emevilerin adil halifesi Ömer bin Abdülaziz döneminde zekâtlarını tam ödedikleri için İslam ülkelerinde zekât almaya müsait insan bulunamamıştır.

Ülkemizde her zengin zekâtını ödeseydi elbette ki yüzbinlerce muhtaç kişi, muhtaç sınıfından orta halli sınıfa geçerdi.

Bunun için zengin bütün malını veya yarısını veya üçte birini değil, zekâtını ödemesi yeterlidir.



Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hayvan sevgisi

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) hayatında hayvanlara ilişkin müdahaleleri o kadar anlamlı olmuştur ki her birinden yüzlerce ders çıkarmak mümkündür. Sevr'de gizlenen Hz. Peygamberin (s.a.v.) mağarasının önünde örümcek ağ örer, güvercin yuva yapar, yumurta bırakır. Ağaçlar filiz verir ve bir anda Hz. Peygamberin (s.a.v.) etrafı hayvan ve ağaçlardan oluşmuş bir çemberle korunur. Bu Asr-ı Saadet hatırası bile hayvanlara bakış açımızı değiştirmek için yeterli bir vesile değil mi?

Kasva, Peygamberimizin (s.a.v.) devesinin adıydı. Sevilen bu hayvan diğer develere karşı merhameti tetikleyen bir binek misyonu katmıştır. O nedenle de Efendimizin (s.a.v.) vefatından sonra Kasva bir saygı objesi olmuş, hiçbir halife ona binmemiştir.

Hz. Muhammed (s.a.v.) on bin kişilik ordusuyla Mekke'ye girerken yolun ortasında uzanmış ve yavrularına süt veren dişi köpeğin yanında uzun süre oturmuş ve sonra köpeği ve yavrularını korumak için ordusunun yolunu değiştirmiştir. Bu manzara dünyanın hayvan sever tüm kurumlarının manifestosu olacak kadar çarpıcı bir örnektir. Acaba Hz. Nebi (s.a.v.)'nin bu duruşundan gayrimüslim diğer hayvan sever kurumların haberi var mıdır? Yoksa bu vebal hayvan sever dernekler kadar bizim de değil mi?

Sahabe Hz. Resulullah'a (s.a.v.) 'Susamış bir köpeğe su verene karşı bunun sevabı var mı' diye soruyor. Resulullah'ın (s.a.v.) cevabı nettir: "Her canlı ve nefes alana karşı yapılan sevabın karşılığı vardır." Evet, merhamet edilmeden merhamet olunmaz. Siz yerdekilere merhamet ediniz ki göktekiler de size merhamet etsin.



BİR DUA



İbn-i Kayyım El-Cevziyye Duası

"Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a özgüdür. Allah'ım, Sana gösterişten uzak, kendisinde feyiz ve bereket olan bir şükürle hamd ederiz. Rabbimiz, Sana, Senin sevdiğin ve Senin razı olduğun, Senin Zatı'na ve yüceliğine lâyık olan gökleri, yeri ve bunların arasını dolduranların sayısınca hamd ederiz. Rabbimiz, Sana, Senin dilediğin şeylerin sayısınca hamd ederiz. Rabbimiz, Sana, Senin bilinen ve bilinmeyen nimetlerin sayısınca hamd ederiz. Rabbimiz, Sana, ilminin kuşattıklarının sayısınca hamd ederiz.



BİR AYET

Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Bütün işler ona döndürülür. Öyle ise ona kulluk et ve ona tevekkül et. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. (Hûd, 11/123)



BİR HADİS

Allahım! Yaratılışımı güzelleştirdiğin gibi ahlâkımı da güzelleştir. (İbn Hanbel,el-Müsned, I, 403)



SORU - CEVAP



Makyajla abdest aldım, namaz kılabilir miyim?

Kullandığınız makyaj malzemesi haram veya necis, örneğin domuz yağı gibi bir üründen oluşmamışsa namazınıza bir engel yoktur.



Botoks yaptırmak caiz mi?

İnsanların yaş geçtikçe derisinde kırışıklıkların, büzülmelerin olması kainatın tabii kanunudur. Yaşlanmak güzeldir ve yaşlanmanın çok güzel bir tarafı vardır. İnsanın ömrünü gözden geçirmesi, yaşlılık dönemini dengeli, ölçülü ve güzel yaşaması ayrı bir nimettir. Botoks konusu ise, yeni bir olaydır. İslam'ın genel prensipleri içinde değerlendirilmelidir. Yaradılışı değiştirmeye çabalama gibi algılanırsa kaçınmak gerekir. Ama kişiyi çok rahatsız eden bir görüntüden kaçınmak gibi algılanırsa tavsiye edilmeyen bir işlem olur. Belki mekruh olarak algılanır. Ama çok katı bir değerlendirme ile haramdır demenin doğru olmadığı kanaatindeyim. Çünkü haram kelimesi ağır bir kelimedir ve içtihat konusu olabilecek konularda bu kavramı kullanırken cimri davranmak gerekir.



Bayramda kurban kesmek istemiyorum, onun yerine parasını dağıtsam caiz midir?

Kişi kurban kesmek yerine parasını dağıtmakla, vacip olan kurban borcunu ödemiş olmaz. Sadaka vermek ayrı bir ibadet, kurban kesmek ayrı bir ibadettir.