İslami ölçülere göre helal bir işle uğraşan bir ticari merkezin veya müessesenin ortağı olmak şeklinde tanzim edilmiş olan senetlerinden satın almak bir anlamda kar ve zararına ortak olmak dinen sakıncalı değildir.

Elbette, borsadaki hisseleri bloke edecek ve hayali satışlarda borsada spekülatif dalgalanmalara yol açacak olan satışlar dinen sakıncalıdır. Ve insanı aldatmaya, ekonomiyi sahte hamlelerle sıkıntıya sokmaya götürür. Böyle bir faaliyet masum bir borsa alışverişi ile aynı kategoriye girmez. Temel itibariyle dine aykırı ticaret yapan müessese ve kuruluş ile kurumların hisse senetlerini almak ve satmak, yine tamamıyla faize odaklanmış olan hisselerin de alım ve satımını yapmak caiz değildir.

Adım Serdar. Eşime hakaret ettim. Nikahım düşer mi?

Eşlerin birbirlerine hakaret etmeleri çirkin bir harekettir. İki tarafın da birbirlerinin ailelerine saygılı davranmaları gerekir. Bütün bunlara rağmen; eşinize hakaret anlamındaki sözler nikahınızı düşürmez. Ancak bu hakaret cümleleri arasında nikahı zedeleyen, boşanmayı ifade eden cümleler farklı şekilde değerlendirilir.

Kıyamet ne zaman kopacak?

Bunu sadece Allah bilir. Bu gaybi, geleceğe ait bir bilgidir. Yüce Allah bu hususta herhangi bir bilgi vermedikçe bilinemez. (Ama kesin olan şu ki, dünyanın kalan ömrü, geçenden daha kısa olacak)

Hz. Peygamber (s.a.v.)'e bu soru soruldu. O şöyle cevap buyurdu; soru sorulan kimse, sorandan daha bilgili değildir. Yani ben bu işi senden daha iyi bilmiyorum demek istedi. Hz. Peygamber (s.a.v.)'den sonra peygamber gelmeyeceğine göre, hiç kimse kıyametin ne zaman kopacağına dair bir bilgi ile gelemez. Bu hususta ebced hesabı veya diğer tahminlerle tarih düşürmek isabetli değildir.

İçimden geçirdiğim kötü şeylerden sorgulanır mıyım?

İçinizden geçirdiğiniz kötü şeyleri fiiliyata - eyleme - geçirmedikçe günaha girmezsiniz. Ama kötü şeylerle aklı ve kalbi meşgul etmek de doğru değildir.

Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: 'Dilleriyle söylemedikçe veya yapmadıkça Allah ümmetime günah yazmayacaktır.'

Kadın başı açık namaz kılabilir mi?

Namaz kılarken kadının örtünmesi gereken yerleri örtmesi farzdır. Baş da örtünmesi gereken yerlerdendir. Bir hadiste Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu; 'Allah ergenlik çağına ulaşmış kadının baş örtüsüz namazını kabul etmez.' (Ebu Davud, Salat, 87) Hz. Peygamber (s.a.v.)'in eşlerinin evlerinde namaz kılarken başlarını örttüklerini biliyoruz.

Tişörtümün üzerinde resim var. Bu tişörtle namaz kılabilir miyim?

Üzerinde canlı varlıkların resimlerinin olduğu bir elbise namaz kılmak caiz olmakla beraber kişinin dikkatini çekeceği için mekruh sayılmıştır.

Tüp bebek için döllendirilen embriyonun anne rahmine yerleştirilmesinden dolayı boy abdesti gerekir mi?

Bildiğiniz gibi boy abdesti - yani gusül- cinsel ilişki, rüyalanma gibi hallerde ve ayrıca regl ve lohusalığın sona ermesinden dolayı gerekir. Embriyo nakli, yani rahme yerleştirilmesi ise yukarıda örneğini verdiğimiz hususlardan herhangi birine benzememektedir. Bundan dolayı boy abdesti gerektirmez.