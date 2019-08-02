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NİHAT HATİPOĞLU
02 Ağustos 2019, Cuma NİHAT HATİPOĞLU

Hz. Adem’in mezarı nerededir?

Sahihi Müslim'deki bir rivayette Hz. Adem Cuma günü yaratıldı ve Cuma günü vefat etti denilmiştir.
Mezarının yeri kesin bilinmiyor. Bu konuda farklı görüşler vardır. Bu görüşleri şöyle özetleyebiliriz.
a- Filistindeki İbrahim mescidinin yanındadır.
b- Mescid'i Aksa'ya yakın bir bölgededir.
c- 'da, cennetten çıkarıldığında indiği dağın yakınında
d- Kabe'ye yakın bir bölgededir.
e- Tufan'a yakın zamanda tabuta konmuş ve 'teki Beytül Makside gömülmüştür. mezarının yeri kesin belli değil. Ama ruhu inşallah diğer peygamberlerle en güzel makamlarındadır.
Özür dilemek kul hakkını örter mi?
Eğer bir kişiye söz ile kalp kırmışsanız ve o insan da size hakkını helal etmiş ve size dua etmişse bu durumda bu tür haklar helal olabilir. Ancak bir insanın hakkını yemişseniz, o hakkı ve malı geri ödemedikçe kul hakkından kurtulamazsınız. Malın sahibi hakkından vazgeçerse durum değişir.
Yine bir insan hakkında dedikodu yapmış, iftira atmış veya onun arkasından çekiştirmişseniz hem o kişiden helallik almanız ve hem de dedikodu veya iftirayı paylaştığınız herkese ulaşıp hatanızı ortaya koymanız gerekir. Kısacası; Kuru kuruya bir özür bu günahı affettiremez.
Kimler kurban kesmekle yükümlü?
Kurban için zengin sayılan (yani temel ihtiyacı ve borcundan başka 80,18 gr altın veya bunun değerinde parası bulunan kişidir ki, bu kurban ve zekatla ilgili bir alt limittir) akıllı ve erginlik yaşına gelmiş her Müslümana kurban kesmek vaciptir. Kurban bir anlamda Yüce Allah'ın verdiği nimetlere bir şükür ve hamd etme yöntemidir. Hanefilerde vaciptir. Kurbana sünnet diyen islam hukukçuları da vardır.
Kredi kartıyla kurban satın alabilir miyim?
Kişi keseceği kurban bedelini peşin de, taksitle de ödeyebilir. Burada önemli olan husus, kredi kartındaki taksitleri zamanında ödeyip de faize düşmemek olmalıdır.

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