Hz. Osman'ın hizmetçisi Hani anlatıyor; Diyor ki, Hz. Osman bir mezarlığın başında durduğunda gözyaşları sakalını ıslatıncaya kadar ağlardı.

Biri ona sordu: Ey Halife! Cehennemden bahsedilince böylesine gözyaşı dökmüyorsunuz. Ama kabrin başında öylesine ağlıyorsunuz. Bunun sebebi var mı?

O şöyle dedi; Ben Resulullah (s.a.v.)'in şöyle buyurduğunu duydum: 'Mezar, ahiret istasyonlarının ilkidir. Kim yakasını kabirden-oradaki sorgudan ve azaptan kurtarırsa, artık gerisi kolay olur. Yok kabirde gereken cevabı veremezse, yakasını oradan kurtaramazsa sonra yeniden dirilip de hesaba çekildiğinde işi daha zordur.' Sonra bir seferinde Efendimiz (s.a.v.)'i şöyle derken duydum; 'Ben kabirden daha feci bir manzara görmedin.' (İbn MAce, Zühd, 32; Tirmizi, Zühd, 5)