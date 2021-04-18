Dualarımız neden kabul olmuyor!

İbrahim bin Edhem şöyle demiş: Hakk’ı (Allah’ı) bilir ama emirlerini dinlemezsiniz, Hz. Peygamber’i bilir ama sünnetiyle amel etmezsiniz, Kur’an-ı Kerim’i okur ama içindekiyle amel etmezsiniz. Söyleyin bana, dualarınız neden kabul olsun?

İbrahim bin Edhem'i bilirsiniz. Belh şehrinde padişahlık yaparmış. Bir gün yatağında yatarken damda gürültü duyar. Merakla dama çıkar. Gürültü çıkarana hesap soracaktır. Damda dolaşan birini görür.

İbrahim bin Edhem kızgınlıkla sorar: "Damda ne arıyorsun?" Adam cevap verir: "Devemi kaybettim, devemi arıyorum." İbrahim bin Edhem sinirle sorar: "Be akılsız adam, damda deve ne arar?" Damdaki adam sakince cevap verir: "Devenin damda bulunmayacağını biliyorsun da, Yüce Allah'ın atlas (ipek) döşekte bulunmayacağını bilmiyorsun! İbrahim bin Edhem, ipek döşeklerde Allah aranmaz." Denir ki bu hadise İbrahim bin Edhem için dönüm noktası olur. Her şeyi bırakır. Kendisini Yüce Allah'a adar. 9 yıl halvet hâli yaşar.

Herkesten uzaklaşır. Çalışır, yük taşır. Yarısını fakirlere, yarısını kendi ihtiyacına harcar.

İşte bu zata Belh şehrinde halk bir gün sorar.

Derler ki: "Ey Allah'ın dostu! Neden yaptığımız dualarımız kabul olmuyor? Yaptığımız dualar karşılık görmüyor?" İbrahim bin Edhem, halka cevap verir:

"Çünkü siz Hakk'ı (Allah'ı) bilir ama emirlerini dinlemezsiniz. Hz. Peygamber'i bilir ama sünnetiyle amel etmezsiniz. Kur'an-ı Kerim'i okur ama içindekiyle amel etmezsiniz. Allah'ın nimetini yer ama şükretmezsiniz. Cenneti bilir ama oraya girmek için gayret etmezsiniz. Cehennemi bilir ama ondan kaçmazsınız. Ölüm var dersiniz ama ölüme hazırlanmazsınız. Baba ve annelerinizi mezara koyar ama onlardan ibret almazsınız.

Söyleyin bana, dualarınız neden kabul olsun?"



SEVGİLİ ANNELER, BU SÖZLERİM SİZİN İÇİN...

1 Çocuğunuzun ilk duyduğu şey sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet olmalı.

2 Çocuğunuzu temiz tutun; hem yüreğini hem bedenini.

3 Yemeğini zamanında verin, disiplin öğretin.

4 Yere çöp, kutu, tükürük atılmayacağını öğretin.

5 Çocuğunuza özgüven için sorumluluk verin.

6 Her istediğini hemen yapmayın, bazılarını erteleyin.

7 Sevin ama her şeyine evet diyecek kadar sevdiğinizi belli etmeyin.

8 Korkutacak şeyler anlatmayın.

9 Küfür, hakaret, çirkin söz öğretmeyin.

10 İnternette ne yaptığını kontrol edin.

11 Büyüklenme duygusunu törpüleyin, yalan söylemesin.

12 Yumuşak konuşun, nezaket öğretin.

13 Din ve cinsellikle ilgili sorularda telaşlanmadan akıllıca cevaplar verin.

14 Çocuğu çıplak gezdirmeyin. Bir örtünme, korunma duygusu gelişsin.

15 Çocuğunuza para verin ama onunla yetinmeyi öğretin.

16 Çocuğunuza fakirlere yardım etmeyi öğretin.

17 Çocuğunuza ortak mal ve paylaşım duygusunu yerleştirin. Bir şey alın ve "Bu hepimizindir" deyin.

18 Çocuğa edep, muaşeret ve saygı öğretin.

19 Fatiha'yı, Hz. Peygamber'in (SAV) adını, dini terimleri (yaşına uygun) öğretin.

20 Namazı yavaş yavaş, zorlamadan anlatın.

21 Kur'an-ı Kerim'e saygıyı, sevgiyi öğretin.

22 İradesini güçlendirin.

23 Diğer insanları önemsemesini öğretin. Komşuluğu sevdirin.

24 Kardeşlerini kıskanmamasını söyleyin. Babasını çekiştirmeyin.

25 Sofra, yemek, TV izlemek gibi konularda ölçüyü öğretin.

26 Onunla zaman zaman sohbet edin.

27 Canı sıkkınken sebebini sorun ama zorlamayın.



BİR AYET

"ÖLÇÜYÜ tam yapın. Eksik verenlerden olmayın. Doğru terazi ile tartın. İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. (Şuarâ, 26/181-183)



BİR HADİS

ENES'İN (RA) haber verdiğine göre: Allah Resulü (SAV), "Sahur yemeği yiyiniz. Çünkü sahur yemeğinde bereket vardır" buyurmuştur. (Müslim, Sıyam,45)



BİR ESMA

Er-Rahmân

"DÜNYADA bütün mahlukata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden."



BİR SÜNNET

SABAH namazı vakti çıkınca ilk 45 dk (keraat vakti) ve akşam ezanının okunmasına 45 dk kala uyumamak.



BİR DUA

Hz. Hamza'nın duası

ALLAH'IM, senin kudret elinle beni koru. Fazlınla beni rızıklandır. Beni emrine tabi olanlardan kıl. Vasiyetini koruyanlardan eyle. Ey Erhamerrahimin, merhametlilerin en merhametlisi.



SORU - CEVAP



Eşim, anne ve babamı ziyaret etmemi yasaklıyor. Buna hakkı var mı?

Eşinizin, anne ve babanızı ziyaret etmenizi engelleme hakkı yoktur. Zira akrabalarla bağı kesmek yasaklanmıştır. Kur'an, anne ve babaya iyiliği emreder. Bu emre engel olmak büyük günahlardandır.



Teravih namazının mahiyeti ve hükmü nedir?

Teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnettir. Hz. Peygamber, "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek ramazan namazını (teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır" buyurmuşlardır.



Zekât vermenin belli bir zamanı var mıdır?

Zekât vermenin belli bir zamanı yoktur. Farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir. Bunun için belli bir ayı veya ramazanı beklemeye gerek yoktur. Ancak, zekât vermekle yükümlü olanların, yükümlü oldukları andan itibaren en kısa zamanda zekâtlarını vermeleri uygun olur. Çünkü zekât bir borçtur ve borç bir an önce ödenmelidir.