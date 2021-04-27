Namaz dinin direğidir

Peygamber’imiz (SAV), miraca çıktığı gece namaz emrini almıştır. En yüce mekânda, en yüce ibadet emrini alan Hz. Peygamber, sahabesine beş vakit namazın nasıl kılınacağını bütün ayrıntılarıyla anlatmıştır

Namaz en önemli ibadet sayılmıştır. Çünkü namaz, hiçbir ibadette olmayan birçok ayrıntıyı bir anda, bir arada bulunduruyor. Bunları kısaca şöyle sıralayabiliriz:

1- Abdest: Namaz kılmak için abdestli olmanız gerekir.

2- Kâbe–kıble: Namaz kılmak için Kâbe'ye yönelmeniz şart.

3- Kur'an-ı Kerim: Namaz kılmak için Kur'an-ı Kerim'den bir şeyler okumanız gerekir.

4- Örtünme: Namaz kılabilmek için "setr-i avret" dediğimiz vücudun belli yerlerini örtmek gerekir. Bu kadın ve erkek için farklıdır. Kadın için yüz, eller ve ayaklar hariç tüm vücut, erkekler için ise diz kapağı ile göbek arasıdır.

5- Secde: İki rekâtlık bir namazda dört kere secde edersiniz. Bir mümin için secde büyük bir ibadettir. Çünkü kulun yüce Allah'a en yakın olduğu an, secdedeki anıdır. Orada bütün perdeler aralanır. Kul, Rabb'i ile baş başa kalır. Hadiste şöyle buyurulur: "Allah secde yerini ateşe haram kılmıştır."

6- Oruç: Namaz dolaylı olarak içinde minyatür bir oruç ibadetini de barındırır. Çünkü kişi namaz esnasında bir şey yiyip içemez. Sanki bir tür (bir an için) oruç tutar. Daha doğrusu ona orucu hatırlatır bu hâl.

7- Tefekkür hâli: Namazda kalbi yüce Allah'ın gayrisinden uzak tutmak lazım. Kalbi gayriden boşaltıp, sahibine tertemiz bırakmak lazım. Kişi bu hâli namazda yaşar.

8- Huzurda olma hâli: Namazda kişi Rabb'in huzurundadır. Huzura kabul edilmiştir. Derdini açar Rabb'ine. Hâlini arz eder. Sıkıntısını dile getirir. Çünkü en yüce olan büyük zat lütfetmiş ve onu huzuruna almıştır.



'KEŞKE BİR DE GECE NAMAZI KILSA'

Abdullah ibn Ömer (RA) anlatıyor:

Peygamber Efendimiz zamanında, sahabeden biri, bir rüya gördüğünde mutlaka onu Resul-i Ekrem'e anlatırdı. Ben de buna imrenir, içimden kendime şöyle derdim:

"Keşke ben de bir rüya görsem ve Resulullah'a anlatsam."

O dönemler henüz çok gençtim, yaşım küçüktü. Bir gün mescitte uyumuşken rüya gördüm. Rüyamda, iki melek beni alıp doğruca cehenneme götürdü. Cehennem, kuyu duvarı gibi taşla örülmüştü. İki de direği vardı. Orada Kureyş kabilesinden bazı tanıdıkları gördüm de gördüğüm şeylerden korktum ve "Cehennemden Allah'a sığınırım, cehennemden Allah'a sığınırım, cehennemden Allah'a sığınırım!" diye bağırmaya başladım. İşte o sırada onların yanına başka bir melek geldi ve bana "Korkma!" dedi. Bir de elimde kalın ipek kumaş parçası gibi bir şey vardı. Onunla cennetin neresine işaret etsem, oraya doğru uçuyordum. Bu rüyamı Peygamber Efendimizin eşi Hafsa ablama anlattım. O da Resul-i Ekrem Efendimize söyledi. Bunun üzerine Allah'ın Resulü, "Abdullah ne iyi adam! Keşke bir de gece namazı kılsa!" buyurdu.



BÜYÜKLERİN DUALARI

Ma'ruf-u Kerhi'nin duası

Dinim için, dünyam için, beni ilgilendiren meselelerim için kerim olan Allah bana kâfidir. Bana zulmedenden daha kuvvetli bulunan alim olan Allah bana yeter. Bana kötülükle yaklaşanın belini kırabilecek derecede şiddet ve kuvvete sahip olan Allah bana kâfidir. Rahim olan Allah ölüm anında bana kâfidir. Kabirde sorguya çekildiğim anda Allah bana kâfidir. Hesap zamanında kerim olan Allah bana kâfidir. Mizanın yanında latif olan Allah bana kâfidir. Sıratın yanında kadir olan Allah bana kâfidir. Allah bana kâfidir. İlah ancak O'dur. O'na yaslanırım. O büyük arşın sahibidir.



BİR HADİS

"İmam, 'amin' dediği zaman siz de 'amin' deyiniz. Çünkü kimin 'amin' demesi meleklerin 'amin' demesi vaktine denk gelirse, o kişinin geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari, Ezan 111)



BİR AYET

"De ki: Peygamber olarak gelen ilk insan ben değilim ki! Dünya hayatında benim ve sizin başınıza neler geleceğini bilemem. Ben sadece bana ne vahyediliyorsa ona uyarım. Çünkü ben açıkça uyaran bir elçiden başka bir şey değilim." (Ahkâf, 9)



BİR ESMA

Er-Rafi: Şeref verip yükselten.



SORU - CEVAP



İçki içen birinin çocuğuna sadaka verilir mi?

Çocuğuna ve eşine sadaka verilebilir ama içen kişi o parayı alıp içkiye, kumara götürecekse ona veremezsiniz. Ama kişinin çocuklarına elbise olarak, gıda olarak veya okul masrafı olarak sadaka verebilirsiniz. Çünkü o çocuğun ya da eşinin günahı yoktur, günah içki içen kişinin kendinedir.



Dini yönden kötü olan bir komşum vardı. Cenazesinde bulunup yardımcı oldum. Yanlış mı yaptım?

Dinimize göre Müslüman olsun olmasın bütün insanlar saygıdeğerdir (İsra, 70). Hayatta da ölümünden sonra da saygı duyulur. Peygamber'imizin, bir Yahudi'nin cenazesinin önünde ayağa kalktığı ve "O bir insandır" buyurduğu bilinir (Buhari, Cenaiz 50; Nesai Cenaiz, 45-47). Bu nedenle ne tür insan olursa olsun komşumuzun cenazesine katılmamız doğru olandır.



Evimde kedi besliyorum. "Kedi uğursuzluk getirir" diyorlar, doğru mu?

Herhangi bir hayvanı beslemek uğursuzluk getirmez. Esasen dinde uğursuzluk kavramı hoş görülmez. İnsanlar kendi hatalarını uğursuzlukla izah ederler çoğu kez. Kedi beslemek ise güzel bir harekettir. Peygamber'imiz kediyi çok sever. Büyük sahabisi Abdurrahman bin Sahr'a (RA), Ebu Hureyre yani "kediciğin babası" ismini vererek hayvan sevgisini canlandırmıştır.