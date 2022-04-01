Bu gece sahura kalkıyoruz. Yarın oruçluyuz. Denilir ki Ramazan'a girince melekler şöyle seslenir: "Ey Rıdvan (Cennet meleklerinin sorumlusu), cennet kapılarını aç! Ey Mâlik (Cehennem meleklerinin sorumlusu), cehennem kapılarını kapat! Ey Cebrail, şeytanları bağla!"

Elbette şeytanlar bağlanıyor ama şeytanlaşmış insanlar dörtnala koşturmaya devam edecek. Efendimiz şöyle buyurdu: "Ramazana ulaşan oruç tutsun. Namaz kılsın ve dilini haramdan sakınsın."

Hz. Peygamber, Ramazan hilalini görünce şöyle derdi: "Allahu Ekber! Allah'ım! Hilal doğunca bize güven, emniyet, selamet ve hayırlı işler yapmayı nasip et."







Peygamberimiz (SAV) gece namazını önemserdi. Ve "Gece kalkıp da eşini namaza kaldırana Allah rahmet eylesin" buyurdu. Ramazan'la beraber teravihler de hayatımıza girecek. Gece namazları, Kur'an tilavetleri, sadakalar, zekât, sahur ve iftar yemekleri Ramazan'la beraber bir ay bizimle birlikte soluklanacak. Oruç en önemli ibadetlerdendir.

Efendimiz şöyle buyurdu: "Oruçlular Reyyan kapısından cennete girecekler." Başka bir hadis de şöyledir: "Oruç ve Kur'an, kişiye kıyamette şefaat edecek." Oruç diyecek ki: "Ben onu gündüz tatlı nimetlerden alıkoydum." Kur'an diyecek ki: "Ben onu uykudan alıkoydum."

Ramazan'ın girişiyle tevhid bilinci, Rabb bilinci, yardım bilinci, nefis bilinci, hesap bilinci, ibadet bilinci, kulluk bilinci en zirve noktaya ulaşacak. Zira Ramazan, zamanı yüce Yaradan'a adamaktır. Mesele sadece oruç, teravih ve sadaka-i fıtır ödemek değildir. Bu işin görünen ve gereken yönüdür. Ramazan iç âlemi Rabb'a feda etmek ve yaratılmışlığın özünü yakalamak için mesai harcamaktır.

Ramazan'ınız mübarek olsun.

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ORUÇLUYKEN SÜREKLİ UYUMAK GÜNAH MIDIR?

Kişi oruçluyken uyuyabilir. Sabah erken kalkıp bir yere gitmiştir, öğlen eve geldiğinde uykuya ihtiyaç duyabilir. Burada ölçü olan şu: Uykuya oruç tutturulur mu? Kişi eğer kendine güvenmiyorsa, bünyesi sağlam değilse fazla uyuyabilir. Yalnız tek bir şartı vardır: Öğle ile ikindi namazlarını kaçırmayacak. İnsan biraz da oruçlu olduğunu hissetmeli. Buna rağmen kişi namazlarını kıldı, orucunda sürekli uyuduysa da onun orucu makbuldür. Orucuna herhangi bir zarar gelmez.

Televizyondan hatim takip edebilir miyim?

Elbette takip edebilirsiniz. Geçerli olur. Siz de hatim yapmış olursunuz. Ancak sizin de okunan Kur'an'ı telaffuz etmeniz lazım. Aksi takdirde sadece dinleme sevabı almış olursunuz.

Üç ayların tümünü oruçlu geçirmek gerekir mi?

Üç aylardan biri olan Ramazan'ın tümünü oruçlu geçirmek farzdır. Diğer iki ay olan Recep ve Şaban'ın tümünü oruçlu geçirmek yönünde Hz. Peygamber'in (SAV) bir emri bulunmamaktadır. Bununla beraber bu aylarda sünnet olduğu için bol bol oruç tutulabilir. Peygamberimiz bazen bu iki ayın tamamında, bazen de farz gibi algılanmasın diye ara sıra oruç tutmuştur.

Gıybet, küfretmek, kötü söz söylemek orucu bozar mı?

Bu saydıklarınızın hepsi kötü ahlakın çeşitleridir. Oruçlu olana veya olmayana haram kılınmıştır. Peygamberimiz, "Gıybeti ve yalanı bırakmayan kişinin orucuna Allah'ın ihtiyacı yoktur" buyurur. Bununla beraber saydıklarınızın hiçbiri orucu bozmaz. Belki manevi faydasını engeller.

Kadınlar regl günlerinde oruç tutabilir mi?

Hz. Peygamber, regl günlerinde kadınların oruç tutamayacaklarını ifade buyurmuştur. Bu, kadınlar için bir rahatlıktır. Daha sonra tutamadıkları günleri kaza ederler.

İğne yaptırmak orucu bozar mı?

İslam âlimleri, oruçluyken yapılan iğneleri ikiye ayırmışlardır. Serum gibi gıda veren iğneler orucu bozar. Ancak ağrı kesici veya tedavi edici antibiyotik türü iğneler orucu bozmaz. Bununla beraber mecbur kalınmadıkça iğneyi gece yaptırmak daha doğru olur.

Çok zor bir işte çalışıyorum. İnşaatta yük taşıyorum. Ne yapmamı önerirsiniz?

Öncelikle şunu söyleyeyim, sizin tutacağınız oruç, benim gibi serin bir ortamda, rahat şartlarda oruç tutacaklardan daha sevaptır. Yüce Rabbimiz kişileri şartlarına göre mükâfatlandırır. Oruçla ilgili durumunuza gelince; orucunuza başlayın, gerçekten de dayanamaz hale gelince orucunuzu bozarsınız. Bundan dolayı ceza, kefaret, yani 60 gün oruç tutma cezası ödemeniz gerekmez. İleride tutamadığınız günleri kaza edersiniz. Tutup tutamayacağınızı denemeden, peşinen "tutamam" demeniz doğru olmaz.



ORUÇ AYETİ

"Ey inananlar! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, Allah'a karşı gelmekten sakınasınız diye, size de sayılı günlerde farz kılındı. İçinizden hasta olan veya yolculukta bulunan, tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutar. Oruca dayanamayanlar, bir düşkünü doyuracak kadar fidye verir. Kim gönülden iyilik yaparsa o iyilik kendisinedir. Oruç tutmanız eğer bilirseniz sizin için hayırlıdır." (Bakara 183-184)



BİR HADİS

"Kim Ramazan orucunu sevabını umarak ve sırf Allah için tutarsa geçmiş günahları affedilir."



Not: Ramazan boyunca sahur ve iftar öncesi ATV'de canlı yayında sizlerle birlikte olacağım.