Bu gece Rebiyyül Evvel ayının 12. gecesidir. Mübarek olsun. Bugünkü yazımızda Sevgili Peygamberimizin hayatının tümünün tarihsel bazda özetini ele almak istiyorum. Peygamberlikten önce 40 yıl, Peygamberliğin ilanından sonra 23 yıl yaşadı. Hayatı; mücadele, azim ve hakikatı anlatmak ile geçti. Zulüm ve zalimlere direndi. Kötülüğe ve kötülere direndi. İnsanları Rabbe çağırdı. Karanlık ve vahşetle mücadele etti. Tek başına çıktığı yolda 23 yılda tarihin akışını değiştirdi. Büyük bir medeniyet kurdu. O'na inen kutsal kitap hergün daha da iyi anlaşılıyor. Kıyamete kadar bu hal ivme kazanarak devam edecek. İnsanı merkeze aldı. Vicdanı harekete geçirdi. Düşmanlarının dahi onurunu korudu. Yok etmeye çalışmadı. Islaha gayret etti. Ve Rabbine emaneti teslim ettiği gün, Peygamberlik mührünü beraberinde sahibine emanet etti.



DOĞUMDAN İTİBAREN YAŞADIKLARI

Miladi 570 yılında, Peygamberlikten 40 yıl önce Kâbe'ye saldıran ve yok olan fillerin hadisesi senesinde doğdu.

Bu yılda şu olaylar oldu;

Babası Abdullah 25 yaşındayken vefat etti.

Kâbe'ye saldıran Habeşli Ebrehe yok oldu.



MİLADİ 574

Hz. Peygamber daha 4 yaşındayken göğsünün yarılması mucizesi oldu. Melekler kalbini yıkadı.



MİLADİ 576

Annesi ile beraber Medine'ye gitti. Yaşı 6'ydı.

Aynı yıl annesi "Amine" Mekke-Medine arasındaki Ebva köyünde vefat etti. Annesiz kaldı.

Dedesi onu himayesine aldı.



MİLADİ 578

Dedesi Abdulmuttalib vefat etti.

Amcası Ebu Talib O'nu himayesine aldı.



MİLADİ 582

Amcası ile Şam'a gitti.

Bu yolculukta Rahip Buhayra çocuk Muhammed'i (SAV) takip eden ve gölgeleyen buluttan etkilenerek yanına geldi ve O'nu yakından tanıdıktan sonra 'beklenen Son Elçi bu kişidir' dedi.



MİLADİ 590

Arapların Ficar denilen kabileler arası savaşına katıldı ama orada savaşmadı.

Hılfu'l Fudul denilen ve adaleti sağlamak için kurulan hayır derneğine üye oldu.



MİLADİ 595

Hz. Hatice adına Şam'a gitti. Hz. Hatice'nin mallarını sattı.

Hz. Hatice 40 yaşında, Efendimiz ise 25 yaşında iken evlendiler.



MİLADİ 605

Mekke'de Hacer-ül Esved'in Kâbe'ye nasıl takılacağı krizini çözmesi için davet edildi. (Kâbe'deki siyah taşı) bir örtünün üzerine koydu. Her aşiretten bir lidere de örtünün ucundan tutun diyerek hepsinin ortak teşebbüsü ile Hacer-ül Esved'i Kâbe'ye bitiştirdi. Bu günlerde yaşı 35'di.



MİLADİ 610

Peygamberliğin ilk işaretleri gelmeye başladı.

Hira dağına çekildi. Günlerce orada kaldı.

Gece gördüğü bütün rüyalar gündüz çıkmaya başladı.

Taşlar, ağaçlar O'na selam vermeye başladı.



PEYGAMBERLİK GELİNCE YAŞADIKLARI

(İlk 3 yıl. MİLADİ 610-613)

40 yaşındayken Hira'da ilk vahyi aldı. Melekle (Cebrail'le) konuştu.

Eşi Hz. Hatice ile Mekke'nin en yaşlı ve bilgili duayeni Varaka b. Nevfel'e gidip yaşadığı olayları, aldığı vahyi, görüştüğü Cebrail'i anlattı. Varaka kendisine "Sen son Peygambersin. Beklenen Elçisin" cevabını verdi.

İlk Müslümanlar bu yıllarda çıktı.

Hz. Ebubekir, Hz. Hatice, Hz. Ali ve Hz. Zeyd, Peygamberin vahyini bildirdiği ilk gün iman ettiler.

Gizli tebliğ başladı. Çember günden güne genişledi. Hz. Ebubekir'in çabası ile; Hz. Osman, Hz. Zübeyr, Hz. Talha ve Hz. Abdurrahman b. Avf Müslümanlığı kabul etti.

Hz. Fatıma dünyaya geldi.

Daha önce de Zeynep, Rukiyye ve Ümmü Gülsüm dünyaya gelmişti.

Mus'ab b. Umeyr, Erkam ve Cafer gibi öncüler Müslüman oldu.



MİLADİ 614

"Emrolunduğunu apaçık anlat!" Emri ile İslam'ı tebliğe başladı.

Gizliden açık döneme geçti.

Bu dönem işkence, baskı, şiddet ve zulüm dönemine dönüştü.



MİLADİ 615

İslamı kabul ettiği için baskı ve işkenceye uğrayan arkadaşlarını Habeşistan ülkesine korunmaları için gönderdi. İlk grup 11 erkek, 4 kadındı. Hz. Osman onlardan biriydi.

Daha sonra Habeşistan'a ikinci hicrete müsaade etti. Bu hicrette erkek sayısı 82, kadın sayısı 18'di.

Habeşistan'da Hristiyan kral Necaşi onları bağrına bastı. Sonraki yıllarda Necaşi, Hz. Amr b. Ümeyye'nin etkisiyle Müslüman oldu.



MİLADİ 616

Hz. Hamza Müslüman oldu.

Hz. Ömer Müslüman oldu. İkisinin Müslüman olmasının arasında 3 gün vardı.

Mekkeliler Amr b. As'ı Habeşistan'a gönderip Habeşistan'a sığınan Müslümanları iade etmelerini istediler. Necaşi bu isteği şiddetle reddetti.



MİLADİ 617

Mekkeli paganlar Kâbe'nin içine bir sözleşme astılar.

Buna göre Müslümanlar kovulacak ve kurak, ıssız, susuz, ürünsüz bir vadiye sürülüp ölmeleri sağlanacaktı.

Onlara kız verilmeyecek ve ticaretlerine engel olunacaktı.

3 yıl bu anlaşmayı Mekkeli müşrik kabileleri sürdürdü.

Birçok küçük yavru açlıktan vefat etti. Yaşlıları vefat ettiler. Zayıfları ağır hastalandılar.



MİLADİ 618-619-620

Mekkeli müşrik kabilelerin uyguladığı bu insafsız ambargo 3 yıl devam etti.

Bu boykotu bazı günler delen bazı müşrikler oldu. Gece yarıları develerine gıda yükleyip tecrit alanına gönderiyorlardı. Ancak bu yeterli bir yardım değildi elbet.



MİLADİ 620

Müşrik kabilelerin beraberce imzalayıp Kâbe'nin içine astıkları ambargo yazısının üzerine yazıldığı güveler tarafından yendiği sadece "Allah" isminin güve tarafından yenmediği ortaya çıktı. Böylece anlaşma bir güve tarafından itibarsız hale getirildi. Gariptir: Hz. Peygamber'i hicrette koruyan bir örümcek ile güvercindi. Kâbe'nin iç duvarına asılan insafsız ambargo metnini parçalayıp hükümsüz kılan bir güveydi!

Bu yılda Peygamberin koruyucusu ve çok sevdiği amcası Ebu Talib vefat etti.

Hz. Peygamber'in birinci ve ilk eşi Hz. Hatice vefat etti.

Bu yıla Hüzün yılı dendi.

Müslümanlara uygulanan ambargo kalktı.

Hz. Peygamber Taif'e İslam'ı tebliğe gitti. Ancak putperest Taif'te o naif yüzüne taş attılar.

İsra ve Miraç hadisesi bu yılda oldu.

Bu yıl 5 vakit namaz Miraçta emredildi.



MİLADİ 621-622-623

Hac aylarında Hz. Peygamber Medine'li 6 kişiyi Müslüman yaptı.

Bundan bir müddet sonra Mekke'ye yakın Akabe denilen yerde Medine'li 12 kişi daha İslamla şereflendi.

Hz. Peygamber İslam'ı yaysın diye Medine'ye davetçi ve elçi olarak Mus'ab b. Umeyr'i gönderdi.

Hz. Mus'ab'ın etkili tebliği ile Medine'nin etkili isimlerinden Sa'd b. Muaz Müslüman oldu.

Evs-Hazrec kabilelerinden 72 Medineli İslam'a katıldı.

Hz. Peygamberin emriyle Müslümanlar grup grup, yavaş yavaş, gizli gizli Medine'ye hicrete başladı.

Hz. Peygamber böylece Müslümanları güvenlikli yerlere dağıtıyordu.

Kureyşliler Hz. Peygamberi yatağında öldürmek için haince bir suikast hazırladılar.

Efendimizin Medine dönemini önümüzdeki hafta size sunacağım.



NOT:

Bu gece Mevlid Kandili saat 20:00'dan itibaren ATV'de canlı yayında sizinle olacağım. Hepinizi ekran başına davet ediyorum. Beraberce dua edelim. Kandili kutlayalım. Hepimizin Mevlid Kandili Mübarek Olsun.