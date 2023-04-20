Amel defterinizi kapatmayın

Bugün ramazanın son günü. İbadetlerimizi yaptık, iyiliklerde bulunduk, fitremizi verdik, bayramı karşılıyoruz. Sizlerden tek dileğim, gelecek ramazana kadar ibadetlerinize ara vermemeniz

Amel defterinizi ramazanda iyiliklerle doldurdunuz. Oruç tuttunuz, namaz kıldınız, gülümsediniz, komşunuza ikramda bulundunuz, fitrenizi çıkardınız, daha sevecen ve affedici oldunuz, sizi kıranı kırmadınız, kem gözle bakmadınız, özetle ramazanı şuuruna uygun ibadetler yaptınız.

Peki, bundan sonra ne yapacaksınız? Kendinize yeni dönemde (önümüzdeki ramazana kadar) bir yol haritası çizdiniz mi? Namazla, diğer ibadetlerle aranız nasıl olacak? İnşallah ramazan bitince amel defterinizi katlayıp da gelecek ramazana kadar ibadetlerinize ara vermezsiniz. Sizin için duam bu.



BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

Yarın ibadetlerinizi yapabilmenin bayramını kutlayacaksınız. Gülümseyeceksiniz. İnsanlarla selamlaşacaksınız. Fakiri hatırlayacaksınız. Baba ve annelerinizi ziyaret edip dualarını alacaksınız. Vefat etmişlerse belki mezarlarını ziyarete gidersiniz. Gitmelisiniz de. Çünkü onlar orada sizi bekleyecekler. Hayattayken bekledikleri gibi. Çocuğunuzun elinden tutup sabahın erken saatlerinde camiye gideceksiniz.









Orada hocamızın güzel vaazını dinleyeceksiniz. Yolda gördüğünüz herkese selam vereceksiniz. Çünkü Peygamberimiz (SAV) "Selamı yayın" buyuruyor. Tanıdığımıza zaten selam veriyoruz. Önemli olan tanımadığımıza selam vermektir. Onların gönlünü kazanmaktır.

Şöyle veya böyle, ramazan bitti ama güzel alışkanlıklar edindik. Hayır ve hasenatımızı çoğalttık. Duygulandık. Şimdi yeni bir koşuşturma başlayacak. Dünyanın hengâmesine kapılacağız, koşacağız, koşturacağız. Ama ne olursa olsun yüce Allah'a verdiğimiz söze sadık kalalım. "Seni Rab kabul ettik. Sen bizim Rabbimizsin" sözüne ve ahdine sadık kalalım. Rabbim ramazan boyunca yaptığınız bütün dualarınızı kabul etsin.

Ramazan Bayramı'nızı tebrik ederim.

Allah yâr ve yardımcımız olsun.



GÜNAHLARDAN KURTULMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

İnsanoğlu günah işleyebilir. Kötülüğe meyleden nefis vardır ve nefsi kişiyi tuzağa düşürebilir. Böyle bir durumda, günahtan kurtulmak için tövbe geciktirilmemelidir. Günahtan tövbe eden kişi şunlara dikkat etmelidir:

İşlediği günahı tamamen terk etmelidir.

Günahı dile getirmemeli, başkalarına anlatmamalıdır.

Kendisini günaha iten ortamlardan uzaklaşmalıdır.

Günah konuşanları dinlememelidir.

Yüreğinden günahı silmelidir.

Tövbesinin yaşantısına yansıyıp yansımadığına bakmalıdır.

Tövbesine sürekli devam etmelidir.









MUTLULUK ÖNERİLERİ

Allah'ı sevin, Peygamber'i sevin, Kur'an'ı sevin. Tarihinizle gurur duyun. Bir bayrağımız olduğu için sevinin. Çocuklarınıza merhamet edin. Onları Peygamber'in sevdiği gibi sevin. Açık aramak ve ayak kaydırmak yerine bağışlayıcı ve koruyucu olun. Unutmayın, sizi seven Allah'ın ve güzel varlıkların yanına gidebilmeniz için bu dünyada da o güzellikleri hak etmeniz gerekiyor. Bunları göz önüne aldığınızda hayat daha güzel olacaktır. İslam dini ile kucaklaşın; ramazan ayı dışında da...



BİR DUA

Uhud Savaşı sonrası Peygamberimizin duası

Allah'ım, hamdın tamamı sana aittir. Senin ihsanına kimse karşı çıkamaz. Senin tuttuğunu da kimse alamaz. Sapıttığını kimse hidayete erdiremez. Hidayete erdirdiğini de kimse saptıramaz. Verdiğini kimse engelleyemez ve engellediğini de kimse veremez. Uzaklaştırdığını da kimse yaklaştıramaz. Allah'ım bize bereket, rahmet, fazl ve rızkını ihsan eyle. Allah'ım, değişmeyen ve zeval bulmayan nimetini istiyorum. Allah'ım, yokluk gününde yardımını, korku gününde emniyetini istiyorum. Allah'ım, bize verdiğin ve vermediğin şeylerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bizleri Müslüman olarak öldür ve Müslüman olarak dirilt. Bizi aldatılmadan ve zelil olmadan salihler zümresine ilhak eyle. Allah'ım, peygamberlerini yalanlayıp senin yolundan insanları alıkoyanları da helak et. Azabını ve cezanı onların üzerine indir. Allah'ım, kendilerine kitap verilen kâfirleri helak et.



BİR AYET

"Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Bütün işler ona döndürülür. Öyle ise ona kulluk et ve ona tevekkül et. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir." (Hûd, 11/123)



BİR HADİS

"Allah'ım, yaradılışımı güzelleştirdiğin gibi ahlakımı da güzelleştir." (İbn Hanbel, el-Müsned, I, 403)



BİR SEVAP

Kim ramazan orucunu tutar, arkasından da şevval ayında altı gün oruç tutarsa bütün seneyi oruçlu geçirmiş sayılır.



BİR SÜNNET

Cenaze evine yemek göndermek. Zira cenaze evinin o sıkıntı esnasında yemekle meşgul olması son derece zordur.



BİR ESMA

El-Gafur: Affı ve mağfireti bol.



SORU - CEVAP



Eşimle aramız iyi değil. Cennete girersem onunla birlikte olmak zorunda mıyım?

Öncelikle eşinizle aranızda sevgi ve anlayışın hâkim olmasını dileyelim. Sorunuzun cevabına gelince; Kişi cennette istemediği hiçbir şeyle muhatap olmayacaktır. Arzuları gerçekleşecektir.



Evde kedi beslemek uğursuzluk getirir diyorlar, doğru mu?

Herhangi bir hayvanı beslemek uğursuzluk getirmez. Esasen dinde uğursuzluk kavramı hoş görülmez. İnsanlar kendi hatalarını uğursuzlukla izah ederler çoğu kez. Kedi beslemek güzel bir harekettir. Peygamberimiz kediyi çok sever. Büyük sahabisi Abdurrahman bin Sahr'a (RA), Ebu Hureyre yani "kediciğin babası" ismini vererek hayvan sevgisini canlandırmıştır.



İbadetler cennete girmek için mi yapılmalıdır?

Mümin, ibadeti Allah istediği için yerine getirir. Müslüman elbette cenneti ister, ama ibadetini cehennem korkusu veya cennet arzusuyla yerine getirirse ibadetin ruhunu anlamamış olur. Hz. Ali, cennet veya cehennem niyetiyle ibadet edenleri paralı kölelere benzetir. İbadetin gayesi Allah rızası ve sevgisi olmalıdır.