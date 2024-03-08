Lord John Davenport, İngiliz kökenli Davenport ailesindendir. 28 Nisan 1789 tarihinde İngiltere'de dünyaya geldi. 1877 yılında ise vefat etti. İngiliz ilim adamıdır. Son derece etkili, tanınmış bir yazar ve bilim adamı olmasına rağmen Batılı merkezler tarafından unutturulmaya çalışılmıştır. Zira John Davenport, Voltaire ve Martin Luther'in devam ettirdikleri İslam düşmanlığını ilk kez yazılı eserlerle yıkmıştır.

Bağnaz olan bazı oryantalistlerin aksine Lord John Davenport insaflı ve adil bir çalışmayla hem Kur'an'ı hem de Hz. Muhammed'i (SAV) doğru şekilde yansıtmış ve Batı'daki çirkin silahsız haçlı düşüncesini mahkûm etmiştir. Davenport'un "Kur'an ve Hz. Muhammed'den özür diliyorum" isimli kitabı Hıristiyan âleminde ve Hıristiyan düşünürleri arasında ciddi bir yankı uyandırdı.



KİTABIN NÜSHALARI YAKTIRILDI



Bu eserin Batı'da ciddi yankı uyandıracağını bilen bazı Batılı din adamları, kitabın nüshalarını toplayıp yaktılar. Basımına engel oldular. Yıllarca bu kitap unutturulmaya çalışıldı. Davenport bu eserinde İslam'a ve Hz. Resulullah'a yapılan bütün mesnetsiz eleştirilere tek tek cevap vermiş ve İslam ahlakının Batı'daki çürümüş gelenekleri yerle yeksan ettiğini aktarmıştır.









DAVENPORT'UN BAZI FİKİRLERİ



HİÇBİR PEYGAMBERİN HAYATI DETAYLI DEĞİL: Davenport, Hz. Muhammed (SAV) dışında hiçbir peygamberin hayatının sağlıklı bir şekilde kayıt altına alınmadığını söyler. "Hiçbir insanın hayatı -tarihi şahsiyet olarak- Muhammed (SAV) gibi kayıt ve zapt altına alınmamıştır" der.

İSLAM, ALLAH'IN DİNİDİR: Davenport der ki: "Muhammed (SAV) Peygamber her türlü hırstan arınmış, zafer kazandığında dahi şahsi yatırımcılık yapmamıştır. Sadeliğini hiç bırakmadı. O 'Ben sizin gibi bir beşerim' cümlesini hiç terk etmedi."

HIRİSTİYAN YAZARLAR SIRÇA KÖŞKTEN SALDIRIYORLAR: Muhammed (SAV) Arabistan'da ve sonra yeryüzünde Allah'ı yüceltti. Allah'ın birliğine çağırdı. "Yeni bir din getirdim" demedi. Aslında O, diğer peygamberlerin de mirasını yüklendi. "Komşuyu, Allah'ı sev" dedi. Hangi peygamber bunu demedi?

SADECE ÖĞRETMEDİ: O sadece ahlakı öğretmedi. Allah'a tapınmayı da öğretti. Ve bunu tam uyguladı.

KRAL OLMAK İSTEMEDİ: O, krallık peşinde koşmadı. Korkular, endişeler O'nu yolundan çevirmedi. Tolerans öğreti. Merhameti sevdirmeye çabaladı.

KÂBE'DEKİ PUTLARI KIRDI: Muhammed (SAV) "Hak geldi, batıl zail oldu" ayetini okuyarak Kâbe'deki 360 putu darmadağın etti. Mekke'de tahtını kurmadı. Kâbe'nin yanına görkemli bir bina yapmadı.

SADE YUVASINA DÖNDÜ: Fetihten sonra baba ve dede evini terk ederek Medine'deki sade evine geri döndü.

SAVAŞTI AMA...: Hz. Muhammed savaştı. Fakat O'nun savaşları yok etme savaşları değildi. Diğerleri gibi yok etmeye girişmedi.

KADIN VE ÇOCUKLARI KORUDU: Davenport devam ediyor: O kadınların, kızların ve çocukların kanını korudu. Dokunulmaz kıldı.

KUR'AN'DA ADALETE AYKIRI AYET YOK: Kur'an'da bütün vicdanın kabul ettiği adalet ve merhamet ilkelerine aykırı hiçbir emir bulamazsınız.

ÇOK EVLİLİK MESELESİ: Davenport, Hz. Peygamber'i çok evlilik nedeniyle eleştirenleri tarihi kayıtlar ve bu işint arihi süreciyle cevaplar. Şöyle der: "Hz. İbrahim döneminde de bu gelenek vard.ı Eski Yunan'da da çok evlilik uygun kabul edilirdi. Oripidis ve Eflautn çok evliliği savundular. Bu gelenek Theodosius ve Arcadius döneminde yaygındı. Zamanın piskoposları bunu yasaklamadılar." Davenport çok evlilerle ilgili bir listede sunar: Kostantinos, Frank Kralları, Frederick Barbaros, Fransa Kralı Philip, Gunteram, Karibert, Siçbert ve daha yüzlerce ismi sıralar. Hz. Peygamber'in çok evliliği bir emir olarak telakki etmediğini ifade eder. Eleştiri yapanların ilkeli davranmadığını özellikle belirtir. Diğer peygamberlerden de örnekler verir.

BATILILAR ADINA KUR'AN'DAN VE HZ. MUHAMMED'DEN ÖZÜR DİLEDİ: Lord John Davenport, Batılı bağnazların ilkesiz davranışlarından dolayı mahcuptur. Onların adil davranmadıklarını biliyor. Batı'nın kılıçsız haçlı seferlerinin hiçbir ahlaki perspektif belirlemediğini de biliyor. Onun için; ilim, insaf ve vicdan gereği bağnaz Batılı düşünürler adına Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den özür diler.

SECDEDEKİ ONUR: Davenport'un "El-izz es-sacide", yani "Secde eden onur" veya "Secde eden onurlu adam" ismiyle bir eserinden bahsedilmesi diğer kitaplarına atıf da olabilir.

BÜTÜN SAPTIRMALARA CEVAP VERDİ: Davenport, Kur'an ve Hz. Peygambere yönelik bütün iftiralara kalıcı ve bilimsel cevaplar vermiştir. Dilerim Kur'an ve Hz. Peygamber'e kayıtsız kalan ülkemizdeki bazı ilim adamlarına örnek olur bu.