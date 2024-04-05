Af dileyen yok mu?

Kur’an’ın Kerim’in indirildiği gece olan Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Bu gece kaza namazlarımızı kılalım, Kur’an okuyup dua edelim, kötü alışkanlıklarımızdan uzaklaşalım

Bu gece Kadir Gecesi... Kadir Gecesi hakkında Kur'an-ı Kerim'de özel bir sure yer alır. Bu gecenin faziletini belirten bu surede Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Kur'an-ı Kerim bu gece Hz. Peygamber'e (SAV) inmeye başlamıştır. Bu gecede Cebrail ve görevli melekler (ki sayısını ancak Rabbimiz bilir) art arda inerler. Zikreden, sohbet eden, namaz kılan, Kur'an okuyan, iyilik yapan, yetim başı okşayan, anne duası alan her bir yere rahmet kanatlarını yayarlar. Ve dua edenlerle beraber dua ederler. "Allah'ım selamet, esenlik ver" derler. Ve bu bekleyiş sabahın şafağına kadar sürer.

Bu gece sabaha kadar tam bir manevi esenlik ve güvenliktir. Bu geceye Kadir Gecesi denmesinin birçok sebebi vardır. Bunlardan biri, Kadir Gecesi'nin kadir ve kıymetinin haylice yüksek olması anlamındadır. Diğeri de, bu gece inen meleklerin sayısından ötürü yeryüzünde darlığın oluşmasıdır. "Kadir"in bir anlamı da "darlık" demektir.



FIRSATI KAÇIRMAYALIM

Kadir Gecesi'nin 27. gece olduğu konusunda birçok İslam âlimi söz birliği etmiştir. 23. gece olduğunu söyleyenler de vardır. Hz. Peygamber (SAV) bu aydaki son 10 geceye işaret etmiş ve "Kadir Gecesi'ni ramazan ayının son 10 gününün tekli gecelerinde arayınız" buyurmuşlardır. Peki, neden açık bir dille "şu gece" dememişlerdir? Muhtemelen sadece bir geceyi dolu dolu değerlendirip de diğer gecelerdeki büyük fırsatı kaçırmayalım diyedir. Zaten Peygamberimiz, ramazanın son 10 gününü dolu dolu geçirirdi.

Ramazan ayının artık veda edeceğinin de bir ilanı olan "Kadir Gecesi" son bir fırsat sunuyor. Vakti iyi değerlendirin. Elinizdeki imkânı hoyratça harcamayın. Rabb'in kapısından alacağınızı almadan ayrılmayın.

Kadir Gecesi, bin aydan daha faziletli olan bir gece. Bir gece, bin aydan daha hayırlı sayılıyor. Bu elbette ki müthiş bir haber, müthiş bir fırsat. Yüce Rabbimiz zamanın içinde özel zaman yaratıyor. Hem 11 ayın fırsatı olan ramazan hem de ramazanın fırsatı olan Kadir Gecesi.









BU GECE NELER OLDU?

Kur'an-ı Kerim, Hz. Peygamber'e bu gecede inmeye başladı.

Bu gece yapılan bir ibadet, bin ayda yapılan bir ibadete feyiz ve fazilet itibarıyla denk sayılır.

Bu gece için özel melekler yaratıldı veya bu gece daha önce yeryüzüne hiç inmeyen melekler indirildi.

Bu melekler yeryüzüne dağılıp Allah'a eğilenlerin saflarına dağılır. Onların dualarına amin derler.

Bu gece vahiy meleği sayılan ve bütün meleklerin lideri olan Hz. Cebrail yeryüzüne inecek. Hem de melekler ordusuyla beraber. Cebrail'in inmesi gecenin feyzini, itibarını daha da artırıyor. Geceye verilen değeri yüceltiyor. Bu gecenin feyzinden habersiz olanların dehşetini ve pişmanlığını da o miktarda çoğaltıyor. Öyle ya, rahmet, af kapıya gelmiş ama sen hiç yararlanamıyorsun. Göremiyorsun. Bu ne denli bir kayıp ve hüsran.

Bu gece sabaha kadar bütün dünyayı esenlik, rahmet, hidayet, barış, kurtuluş nurları kuşatacak. Alabilen herkes alabildiğiyle kalacak.



MAHRUM OLANLAR

Bu büyük gecenin mahrumları da var elbette. Bu gece gelmesine rağmen içkiye devam edenler, anne ve babasını hatırlamayanlar, zina yapmaya devam edenler, kumar oynayanlar, kul hakkı yemeye devam edenler bu geceden bir fayda sağlayamayan insanlardır. Onlar için ne kadar büyük bir kayıp!



KADİR GECESİ'NDE NELER YAPILMALI?

Bu gece Kur'an-ı Kerim gecesidir. Kur'an'la ahdimizi, birlikteliğimizi yenileyeceğimiz bir fırsat gecesidir. Bol bol Kur'an okumak lazım. Düşünerek, anlamını okuyarak, ibret alarak, kendimizle hesaplaşarak. Kur'an'ı niye terk ettiğimizi kendimize sorarak. Kur'an-ı Kerim'in sadece okunmak için değil de anlaşılmak için, yaşanmak için indiğini düşünerek.

Annemizin ve babamızın duasını alalım. Vefat etmişlerse Kur'an okuyalım onlara. Baba ve annesi sağken duasını alamayanlardan olmayalım.

Kaza namazlarımızı kılalım. Vakit dar, zaman çabuk geçiyor. Bakın, ne kadar hızlı akıyor her şey. Çevrenize bakınız. Daha dün konuştuğunuz birçok kişi bugün belki hayatta değil. Fırsatı kaçırmayalım.

Kul haklarını helal ettirelim.

Bu gece tövbe edelim. Günahımız var hepimizin. Ufak günahlar bile olsa. Belki ufak bildiğimiz günahımız, Allah katında çok büyüktür.

İçki, kumar gibi kötü alışkanlıklarımızdan uzaklaşalım. Günahlar bizi bırakmadan biz onları bırakalım. Yıllarca içki içen biri, Allah için içkiyi bırakamıyor da hastalandıktan sonra doktorun talimatıyla bırakmak zorunda kalıyorsa bunun ne kadar değeri olur? Keşke daha önce Rabb'inin hatırı için bırakabilseydi.

Bol bol dua edelim. Bu gece dua gecesidir. Kendimize, birbirimize, ülkemize, sevdiklerimize dua edelim. Hepinizin Kadir Gecesi mübarek olsun.



BİR AYET

"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. (Kadir, 1-5)



BİR ESMA

El Muktedir:

Sınırsız güç sahibi, her şeye gücü yeten, kudret sahibi.



BİR HADİS

Resulullah (SAV) şöyle buyurdu: "Bizden başkasına benzeyen, bizden değildir. Yahudilere ve Hıristiyanlara benzemeyin!" (Albani Sahihu'l-Cami, 5434)



SORU - CEVAP



Annenin göğsü bozulmasın diye bebeğini emzirmemesi caiz midir?

Sevgili genç kızlarımız sakın bunu yapmayın. Çocuğunuz, görüntünüzden daha önemlidir. Hanımefendiler lütfen çocuklarınıza temiz sütünüzden verin. Çünkü Allah herkesin evladına sütü, yarayacak şekilde gönderir. Hiç kimseye annesinin sütü kadar değerli bir şey yoktur. Ananın sütü bereketlidir ve çocuğa bir aşı gibidir. Çocuğuna süt veren anaya Allah ayrı bir güzellik verir.



Ötanazi dinen yasak mı?

İslam'a göre kişinin kendi canına kıyması yasak olduğu gibi, yaşama ümidi kalmamış veya şiddetli acılar çeken bir insanın yaşamına son verilmesi olan ötanazi de yasaktır. Hayattan ümit kesmek doğru değildir.



Namazdan sonra tespih çekmek bidat mi?

Namazlardan sonraki tespih uygulaması Hz. Peygamber döneminde topluca yapılmıyordu. Sonraki dönemlerde bilmeyenler çoğalınca cemaatçe uygulanmaya başlandı. Bu yeni uygulama İslam'ın ruhuna aykırı değildir.