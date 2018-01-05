HİLÂL KAPLAN

Gezi kalkışması günlerinde, Afrika'da resmî ziyaretlerini sürdüren dönemin Başbakanı Erdoğan'ı takip ediyorduk. O sıralarda dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, dönemin Cumhurbaşkanı Gül ile görüşmüştü. Ardından üçüncü köprü ve üçüncü havalimanına karşı çıkan Gezi'cilerle görüşen Arınç'ın canlı yayında özür dilediğini, dönemin Cumhurbaşkanı Gül'ün de "mesaj alındı" diyerek göz kırptığını haber almıştık.

Bu, çetin bir mücadele sırasında Erdoğan'ın ilk kez yalnız bırakılışı değildi, son da olmayacaktı.

17-25 Aralık operasyonu sırasında da FETÖ'nün çamurlu elleri önce devlete sonra da Erdoğan'ın oğlu üzerinden kendisine uzanmıştı.

Montajlanmış ses kayıtları internet üzerinden yayılıyor, CHP lideri Kılıçdaroğlu tarafından Meclis'te dinletiliyordu.

Dahası, MİT TIR'ları üzerinden uluslararası alana yayılacak devlete kumpas operasyonu da gerçekleştirilmişti.

Devlete yerleşen FETÖ'cüler, Türkiye Cumhuriyeti'ne topyekûn savaş açmıştı.

30 Mart seçimlerine bir hafta kala, hâlen Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden Cumhurbaşkanı Gül'e sızan ses kayıtları soruldu. Gül ne demişti: "Beni dinlediler mi bilmiyorum ama dinleseler de mesele değil. Benim korkacak bir şeyim yok." Evet, devlet delik deşik edilmişken, 'dinleseler de mesele değil' demiş ve 'dava arkadaşları'nı işaret ederek, "korkacak şeyleri olan düşünsün" imasını yapmıştı.

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