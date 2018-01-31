HİLÂL KAPLAN

HDP milletvekili Osman Baydemir, Zeytin Dalı Harekâtı'na önce tüm Kürtlerin beddualar yağdırdığını iddia etmiş. Sonra da önceki cümlesiyle çelişerek, Ak Parti ile MHP yakınlaşmasını destekleyen Kürtlere beddua etmiş.

Biz dünya gözüyle HDP'nin "Beyaz Türkleri" suçladığı herhangi bir mesele görecek miyiz acaba? Kabak yine Kürtlerin başına patladı, iyi mi?

Çocuklarının okula gittikleri sokaklara hendekler kazıp bombalar koyduranların yerine kayyım atanan belediyelerden ilk kez hizmet almaya başlayan, PKK'nın "belediye başkanını temizlikçiye azarlatan" faşizmini üzerlerinden kaldıran, sırf başka partiden diye silahsız gençleri parçalara ayırarak linç edenleri cezalandıran devletine sahip çıktı ya Kürtler, "Allah belalarını versin" buyurmuş Baydemir.

Allah kendilerinin belâsını vermiş, haberleri yok. Yüzde 13 oyu "devrimci halk savaşı" fantezilerinize kurban ettiniz. Orak-çekiçli bayraktan, "NATO, Türkiye'ye müdahale etsin" sefaletine düştünüz. "Halkların kardeşliği" rol kesmeleriniz sökmeyince, Türk-Kürt ayırmadan sövmeye giriştiniz. ABD'nin "sahadaki botu"ndan fazla bir şey olmadığınızı daha yeni idrak ettiniz. Botlar çabuk eskir, kolay çöpe atılır, unuttunuz.

Çözüm sürecinde bu halk sizlere kucak açmışken, gittiniz Sam Amca'nın önüne yattınız. Şimdi anca beddua okursunuz... Okursunuz okumasına da Fırtına obüslerimizin, F-16'larımızın sesinden duyulur mu bilmem!

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Sizin Başbakanınız olsaydı, Bahçeli'den iyisi yoktu! Kendilerini akıllı, halkı ahmak sanıyorlar olsa gerek ki iki yıl öncesini hafızadan silmişiz gibi konuşuyorlar. Darbeden sonra Ak Parti ve MHP, millî çıkarlar için FETÖ ve PKK'ya topyekûn karşı duruş sergiliyor ya, Kürtler buna nasıl destek olurmuş? Bahçeli'yi destekleyen Kürt olabilir miymiş?"GelHDP ile koalisyon kuralım, sen deBaşbakan ol""Hayır oyu veren MHP'li de olsa,omuz omuza durmaktan onurduyarız"İşin doğrusu yine Kürtlüğü MHP karşıtlığına indirgeyerek tanımlamak istiyorsunuz ama esas derdiniz her zaman olduğu gibi konjonktürel çıkarlarınız. Uğruna 200 bin Kürdü Suriye'den kovup, mallarına el koyduğunuz çıkarlarınız... Yoksa Bahçeli teklifinizi kabul etseydi, yine "Yaşasın Halkların Kardeşliği" türküsünü çığırmaya başlardınız. Ama baktınız teröristleriniz yalnızlaşıyor, "Kahrolsun Halkların Kardeşliği" frekansına döndünüz.Diyorum, Allah belanızı vermiş, haberiniz yok.