HİLÂL KAPLAN

Suriye'de bir ay sürmesi teklif edilen ateşkes, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nce kabul edildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar gibi dış gözlemcilere göre, Rusya desteğiyle Esed rejiminin, sadece son bir haftadaki yoğun bombardımanı sonucu 500 kişi öldü ve 2.500'den fazla kişi yaralandı. Ateşkes, şayet gerçekleşirse, yaralıların tedavi görmesi için kuşatma altındaki şehirden çıkarılması ve insani yardımın girmesi mümkün olabilecek.

Karar metninde, Rusya'nın talebi üzerine, ateşkesin El Kaide ve DEAŞ gibi terör gruplarını kapsamadığının yazılması ise kafa karıştırıcı bir unsur. Zira Rusya, Kasım 2015'te Suriye'ye girdiğinden beri, zaten her yerde bu gruplarla savaşıldığını iddia ediyor. Gerçek ise bundan bayağı uzakta... Açıkçası ölen ve yaralanan sivil sayısını artık hiçbir kurumun doğru dürüst tutabildiğini de sanmıyorum.

Zaten tutulsa bile rakamdan öteye geçecek bir önemleri olmadığını da 7 yıldır gördük.

Rusya'nın düştüğü bu şerh, Esed kontrolünde olmayan İdlib'deki muhaliflerin bombalanmaya devam edileceği anlamına geliyor olsa gerek. Ancak umarım Doğu Guta için en azından bir aylık nefes alma süresi anlamına geliyordur çünkü oradan gelen haberler, videolar ve fotoğraflar gerçekten tarif edilmesi imkânsız bir zulmün sürdüğünün kanıtı.

Bir röportajda, "Oğlumun ölmesini bekliyorum. En azından acıdan kurtulacak ve direkt cennete gidecek.

Cennet'te yemek vardır" sözlerini belki ömür boyu unutmayacağım, unutmayı dileyerek...

Peki, Suriye için ilan edilen bu bir aylık ateşkes, Afrin'de sürdürdüğümüz Zeytin Dalı Harekâtı'nı etkileyecek mi?

Türk askerî yetkililer, Türkiye'nin YPG ile mücadelesinin, Suriye'nin iç çatışma ortamından farklı olduğunu ve dolayısıyla buna engel olmadığını savunuyorlar.

PKK ve destekçileri ise, Birleşmiş Milletler nezdinde bunun kabul görmesi için ellerinden geleni yapacak, ses çıkartacak ve müttefik Avrupa devletlerinden birinin bunu gündeme getirmesi için çabalayacaktır. Bu noktada Türkiye'nin bu kararı alakasız bulduğunu gösterecek şekilde hareket etmesi ve bunda ısrarı önemlidir. Zira bir aylık ateşkes, terör örgütüne sadece zaman değil, zemin ve militan da kazandırabilecek uzun bir süre...

Öte yandan, İran destekli milisler, cumartesi gecesi, Halep'in güneyindeki bir kontrol noktamıza topçu ateşi açtı.

Havadan ve karadan müdahaleyle saldırı noktaları imha edildi. Fakat Rusya'nın desteği ile kurulan kontrol noktalarımız İran destekli milislerce vuruluyorsa, bu İran'ın Astana sürecini tehlikeye atacak bir sorumsuzluk içinde olduğunu göstermektedir.

Türkiye, şimdiye dek açılan ateşe karşılık vermek dışında bir tutum içinde olmadı. Fakat odağımızı YPG'den kaydırmaya matuf bu tacizler çoğalırsa, ne olacağı bilinmez...