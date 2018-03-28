Teröristler çıkmazsa Sincar’a da gireriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Varna dönüşü uçakta gazetecilere konuştu: Irak yönetimi bize haber gönderdi. ‘Sincar’da gerekli operasyonu yapıyoruz’ dediler. Teröristler çıkartılıyorsa ne ala. Yoksa operasyon yaparız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan'ın Varna kentinde önceki gün yapılan Türkiye-AB zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı ve gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.



İSTİHBARAT SERVİSLERİ GÖRÜŞÜYOR

Bir taraftan Irak'la görüşmeler devam ediyor ama Türkiye Sincar konusunda ne yapacak, müdahale edecek mi?

"Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı, terörle mücadele konusundaki kararlı duruşumuzu ortaya koydu. Irak yönetimi de bu konudaki hassasiyetimizi biliyor. Dün gece bize bir haber gönderdiler.

'Biz şu anda Sincar'da gerekli operasyonu birkaç yoldan başlattık, yapıyoruz' dediler. Şimdi onlarda istihbaratın başına geçen yeni bir isim var. Hakan Bey'in (Hakan Fidan) muhatabı. Görüşmüşler.

Olumlu gelişmeler olduğunu belirtiyorlar.

YBŞ'liler ile Irak askerlerinin Sincar'da yan yana olduklarını gösteren fotoğraflar basına yansıdı. YBŞ'nin sözde lider Sincar'ı terk etmeyecekleri yönünde sözleri de var?

YBŞ vesaire bunların tümü hikaye. YPGPYD'nin ardından SDG'yi çıkardılar. YBŞ de ona benzer bir şey. Farklı isimler kullanılsa da biz kimin ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Sincar'dan teröristler çıkarılıyor ise ne ala. Yok çıkarılmamışlar ise sınırımıza 60 km. mesafedeki Sincar'a da operasyon yaparız.





'BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ'

Suriye'de Menbiç'e operasyon var mı?

Hep ne diyorum ben? 'Bir gece ansızın gelebiliriz!'.

Gidecek olursak, bir gece ansızın gideriz.

Bunun takvimini, yol haritasını verip düşmanı uyandırmak zaten doğru da olmaz. Biz bu tür işlerin planlarını komuta kademesi ile aramızda yapar; o doğrultuda harekete geçeriz.

AB, Türkiye'ye vaat ettiği 3+3 milyar euroluk yardımın daha ilk taksidinin tamamını bile vermiş değil. Bu hususta düşünceniz?

Şu ana kadar bize aktarılmış miktar yaklaşık 1 milyar 850 milyon euro.

Biz mülteciler için 31 milyar dolar yatırım yapmış durumdayız zaten. Bu konuda kendilerine video gösterimi yaptık. 'Neler yaptığımızı gelin bizzat görün' dedim. Ama onlar bu yardımın projeler üzerinden aktarılabileceğini söylüyorlar. Madem öyle, biz projeleri hızla devreye sokalım. Sağlık, eğitim vb. konularda neler yaptığımızı projelerle ortaya koyalım. Madem proje bazlı ödüyorlar, o zaman bu dediğimi yapmamız lazım.

Vize serbestisi konusunda bir beklenti vardı. Bu konuda bir takvimlendirme var mı?

Avrupa Birliği Bakanımız takip edecek.

Nisan'da görüşmeler için teknik heyet gelecek.

Varna zirvesi, AB üyesi kimi ülkelerin Türkiye ile müzakereleri kesmek gerektiğinden söz ettiği bir dönemde gerçekleşti. Zor sürecin bu toplantıyla geride kaldığını söyleyebilir miyiz?

'Her şey dört dörtlük demek, kendimizi yanıltmak olur. Ama liderler düzeyinde bir araya gelmemiz, masaya oturup samimi bir şekilde konuşmamız önemliydi. Diyaloğu sürdürme, ilişkilere ivme kazandırma hususunda mutabakat var.

Arkadaşlarımızın bundan sonra sıkı markaj yapmaları lazım. Ama olay eninde sonunda, ülke olarak ne kadar güçlü olduğunuzla da alakalı.

Güçlü iseniz gelişmeler de daha farklı oluyor. Olumlu gelişmeler, Fırat Kalkanı'nın, Zeytin Dalı'nın, şehitlerimizin, gazilerimizin bereketidir bence.

İngiltere-Rusya arasındaki casusluk krizi büyüyor. AB'de 14 ülke Rus diplomatlar hakkında sınır dışı etme kararı aldı. Türkiye'ye bu yönde bir baskı var mı?

Bir iddiaya istinaden bazı ülkeler adım attı diye, aynı adımı atalım anlayışı içinde olmayız.

Doğu Akdeniz'le ilgili Brüksel'de Türkiye'ye eleştiriler gelmişti. Burada geri adım atmamız söz konusu mu?

Biz orada bulunacak doğalgaz ve petrolde uluslararası hukuk doğrultusunda Kıbrıs adasının ortak sahibi KKTC'nin haklarının olduğunu söylüyoruz.

Ancak Rum kesimi 'Biz hangi firmaya istersek onlara sondaj yaptırırız' diyor. Hangi uluslararası firmaya vereceklerse onun kararını beraber alsınlar.

Uluslararası hukuk bunu gerektirir. AB'nin bu meselede tarafsız davrandığını söyleyemeyiz.



Güneydoğu halkı 'Devlet yanımızda' diyor

"Güneydoğu'da zaten belli bir oy rezervimiz var. 'Cumhur ittifakı', iddiaların tam aksine, oralardaki MHP'li kardeşlerimizin bizlerle dayanışma ruhunu teşvik ediyor. Ben inanıyorum ki 'cumhur ittifakı' ile birlikte güneydoğudaki oy potansiyelimiz tırmanmaya devam edecek. Bunun bizlere getireceği bir başka artı değer ise yerel seçimlerde görülecek. Bölgenin bizi sahiplenişi çok farklı. Hele hele Kırklar Dağı var orada; PKK'lılar, PKK'lı müteahhitler oradaki binaları kendileri için yapmışlar. O binaların hepsi yıkıldı. Bu tür gelişmeler halkın özgüvenini daha da artırdı. 'Demek ki devlet bizim yanımızda' diyorlar şimdi. MHP'li arkadaşların oylarla ilgili telaffuz ettiği rakamlar kamuoyu araştırmalarında da geçiyor."